MIŠA GROF ŽESTOKO ODGVORIO SNAHI! Tvrdila da je prisvojio imovinu svog sina, on reagovao - Uplaćivao sam joj 100.000 €!

Miša Grof reagovao na tvrdnje svoje snahe Nikoline Pišek.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Nakon što je otac pokojnog Vidoja Ristića, Vitkor poznatiji kao Miša Grof za medije navodno iznio šokantne tvrdnje o snahi i naveo da ona "nije došla na pomen preminulog muža, već kako bi tražila pare", oglasila se Nikolina Pišek i ispričala kako njen svekar navodno pokušava da prisvoji svu imovinu.

Nikolina je tada navela i da se "srami njegovog ponašanja", kao i da traži samo ono što po zakonu treba da naslijedi, a sada je Miša Grof regovao na njenu izjavu.

"Prvo hoću da vam kažem da ja nikakvu izjavu i intervju nisam dao. Vidim da mediji samo pišu, a ja se ne oglašavam. Pitaću vas prosto, da li vi i ja sada možemo da dijelimo vašu imovinu? Ne možemo! E, tako i ona ne može da dijeli moju imovinu! Kako, bre, ona da dijeli moju dedovinu? Naslijedio sam kuću u centru grada, 18 stanova u Cvijićevoj. Što je restitucijom oduzeto mom djedu i vraćeno meni. Naslijedio sam grobnicu na Novom groblju koja vrijedi pola miliona eura, koja je od mermera i bronze. I sad, kako bi ona mogla da dijeli sa mnom imovinu mog djeda i oca, moje majke? Ona da dijeli, šta da dijeli, ja ništa ne razumijem?! Sve se vodi na mene", rekao je Miša Grof za Kurir i nastavio:

"Vidoje je skupljao antikvitete, on je to volio i pažljivo birao. Pokloniću to istorijskom muzeju ili bilo kom drugom ko će da napravi legat od toga. Neću valjda da dozvolim da ti antikviteti, koje je on volio, da ona nosi u Hrvatsku ili da ih razvlači ovdje i prodaje. On ih jeste volio i jeste ih kupovao, ali ne sa njenim novcem, nego sa mojim. U životu sam imao 6 galerija, antikvarnice, stanove.... To je sve novac koji sam ja njemu davao", odlučan je Miša Grof u namjeri da Nikolini ne da ništa, pa se osvrnuo na Nikolinine komentare koje je dala u medijima.

"Ljudi pišu, pišu, ona priča neke nebuloze, ne znam... On je bio pod pritiskom, ona je insistirala na tome da se renovira ta kuća u Zagrebu i da ga odvuče tamo. Imam sve uplatnice. Uplaćivao sam joj po 100.000 eura, sve imam. Za 43 godine nikada nisam viknuo na Vidoja, ja se kunem u njega da se mi nikada nismo posvađali, nisam ga ni kao dijete nikada udario. Ja ne znam šta ona hoće, mi smo oduvijek bili bogati. Ne čujem se sa njom, ona zove, ja se ne javljam", završio je Miša Grof.

Vidoje je iznenada preminuo u 44. godini u salonu za masažu, a iza sebe je ostavio dvije ćerke Unu Sofiju koju je dobio s Nikolinom i Mateu koju je dobio iz prvog braka s Lanom. Vidoje je sahranjen na Novom groblju u Beogradu, gdje je nedavno održan pomen povodom 40 dana od njegove prerane smrti.

Na sahrani Miša Grof i Nikolina se nisu odvajali, iako se tada spekulisalo da nisu u dobrim odnosima.

