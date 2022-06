SVI BRUJE O SEKINOM PIJANSTVU, A ŠTA JOJ JE REKAO MUŽ?! Pevačicini snimci zapalili mreže, ovako je reagovao Veljko!

Seka Aleksić ponovo komentarisala snimke sa svadbe Đanijevog sina, ali i otkrila šta joj je rekao suprug Veljko.

Na svadbi Miloša Trajkovića, sina pevača Radiše Trajkovića Đanija, su se među zvanicama našle brojne poznate face, koje su se ludo provodile na svadbi, dok je Seka Aleksić privukla najveću pažnju i pobrala sve simpatije korisnika društvenih mreža. Pevačica je bila najveselija na proslavi, a kako je sama priznala, njenom raspoloženju doprinela je i koja čašica alkohola, koji retko konzumira.

Snimci se i dalje komentarišu i dele na društvenim mrežama, a Seka je sada još jednom komentarisala svoje ponašanje, alii otkrila kako je reagovao njen suprug Veljko Piljkić.

"Sutradan sam pitala Slađu kada je sledeće slavlje da upišem, ako sam pozvana. Toliko smo se divno zabavljali, presrećna sam bila kada sam videla Zlatu, Janu, Vanesu, Gocu Božinovsku... Nisam osoba koja podnosi alkohol, tako da mene i dve čaše vina dovedu u drugo stanje. Bilo mi je sjajno, ali drago mi je što sam ljude nasmejala i što se to prepričavalo. Sinoć su mi na nastupu u Novom Sadu svi nudili nešto da popijem, a ja ne pijem. Kada bih mogla da biram, ja bih ponovo sve to uradila, možda još i više", kaže Seka.

"Šaliti se na svoj račun nije jednostavno, ali ko to zna da radi kao ja, to je interesantno. Pozdravljam sve ljude sa Tvitera, najsmešnije mi je bilo kada sam pričitala: 'Koliko si pijan od nula do Seka Aleksić'. Veljku je bilo najsmešnije kada sam podigla Đanija, čestitao mi je, nije verovao da to mogu", objasnila je.

