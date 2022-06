ISPRUŽILA SE NA LEŽALJCI SVA PONOSNA NA SVOJE TOP TELO: Sneža otkrila da ne koristi Fotošop - "Kažu da sam lepša UŽIVO!"

Supruga fudbalera Zvezde Milana Borjana Snežana, objavila post o svom izgledu i upotrebi programa za obradu fotografija

Izvor: Instagram/snezanafi/printscreen

Nekadašnja direktorka marketinga Partizana i supruga golmana Milana Borjana Snežana, nedavno je zapalila Instagram objavom u neobičnom kupaćem kostimu zbog kojeg su svi mislili da je gola!

Sada je ponovo pozirala u bikiniju, opružena u ležaljci, ali i prokomentarisala upotrebu Fotošopa, naglasivši da je zahvalna što ona ne mora da ga koristi.

"Ono što me previše raduje u mom životu je to što u mojim godinama ne moram da fotošopiram svoje telo i što ljudi koji me sretnu na ulici mi kazžu da mnogo lepše izgledam uživo nego na slikama...živimo realno a ne instagramski, ima nas koji mnogo manje prikazujemo na instagramu nego što živimo...to znači da smo istinski srećni", napisala je Sneža pored ove slike:

Izvor: Instagram / snezanafi

Pogledajte kako Sneža izgleda i na ovim fotkama:

Ali, i kako je izgledala pre desetak godina, kada je radila u Partizanu: