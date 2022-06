ĐANIJEVA ŽENA U BIKINIJU U PROGRAMU UŽIVO! Slađa progovorila o svadbi i OPERACIJI KANCERA - "Svašta me je strefilo!"

Slađa Trajković, supruga Radiše Trajkovića Đanija, u emisiji uživo o svim aktuelnostima.

Radiša Trajković Đani oženio je svog najstarijeg sina Miloša, a nakon ceremonije venčanja u Hramu Svetog Save, uprličena je velika proslava u jednom poznatom beogradskom hotelu.

Među zvanicama su se našle brojne poznate face, koje su se ludo provodile na svadbi, dok je Seka Aleksić privukla najveću pažnju i pobrala sve simpatije korisnika društvenih mreža, a utiske je sada za emisiju "Premijera vikend specijal" sabirala Đanijeva supruga Slađa.

Slađa se u emisiju uživo uključila iz vikendice na Savi, a pred kamere je stala u bikiniju!

"Svi kažu da je bilo prelepo, jako veselo, nije bilo problema. Svima se ovim putem zahvaljujem što su nas ispoštovali. Seka kraljica, legenda je bila najveselija, čekam punoletstvo njenog sina da se revanširam. Od srca se veselila kao da je ona ženila sina, a ne ja", počela je Slađa.

To je prvo naše veće veselje, imamo dosta prijatelja, familije, rođaka, najverovatnije su nam neki i promakli, nije ništa zlonamerno. Đani je u spidu, radio je, deca su to organizovala fantastično, ja sam pomogla koliko sam mogla", istakla je ona.

Ovako je bilo na svadbi:

Potom je komentarisala i svoje snajke:

"Nije što su moje snaje, nego su stvarno divne, Moja ćerka Sofija je malo prgava, Bog neka joj je u pomoći. Sad je sve drugačije, ali neka hvala Bogu, ja sam srećna", rekla je.

Ovako izgledaju Đanijeve i Slađine snajke:

Slađa Trajković nedavno je sasvim slučajno saznala da ima tumor kada je obavljala redovne kontrolne preglede, te je hitno upućena na operaciju koja je, srećom, protekla kako treba. Sada je otkrila i kako tee oporavak:

"To je bilo stresno i za mene i moju porodicu. Svašta me strefilo posle toga, i psihički... To je sve iz glave", zaključila je Slađa.

