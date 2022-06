ĐANIJU GURALI FLAŠU U USTA, SUPRUGA ODMAH REAGOVALA! Oglasila se Slađa zbog snimka koji je zapalio mreže - Nije BALAVAC!

Radiša Trajković Đani napravio šou na jednoj privatnoj proslavi, sada je svoj komentar dala njegova supruga Slađa.

Radiša Trajković Đani važi za jednog od najangažovanijeg pevača na sceni, a o njegovim nastupima, naročito kada je reč o privatnim proslavama se često i danima priča.

Nakon što je javnost zapalio snimak u kojem je pevač pio iz tuđe cipele, na mrežama se pojavio i video u kojem mu gost gura flašu pića u usta. Đaniju su ruke bile pune novčanica, lepili su mu ih i po licu ,a pevač je u jednom trenutku pokušao da otme gostu evre iz ruku, naravno, sve je bila šala.

Ovim povodom se sada oglasila Đanijeva supruga Slađa:

"Ja to nisam videla verujte mi", počela je, a potom objasnila kako ona reaguje kada vidi takav snimak.

"Da vam kažem Đani je pre svega narodski čovek, 99 posto je neko hteo da mu da da popije vodu, ali je to malo drugačije ispalo na snimku. Đani nije balavac, on je stalno po tim svadbama i ako neko zna da se ponaša to je on. To bi bilo isto da sam ja žedna pa mi neko prinese čašu ili flašu, pa je to ispalo tako bezveze", kaže Đanijeva žena i dodaje da njen suprug zna gde mu je limit:

"Đani nikada ne ide preko granice, zna on dokle je merilo i ide do granice do koje on želi", tvrdi Slađa.

Na konstataciju da je izgledalo kao da su pevača povredili postupkom, ona je istakla:

"Ne, nema šanse, to je svadba kod roma. Njega romi mnogo vole i poštuju. Ja znam kada ga zovu, Đani pusti spikerfon i ja čujem koliko ga oni uvažavaju, kako ga mole da dođe kod njih na veselje", bezbrižno kaže pevačeva supruga i tvrdi da folker uvek drži sve pod kontrolom:

"Đani i te kako zna da bude drzak i bezobrazan kada mu nešto ne odgovara. Svi misle da je on meden i da kod njega sve može, ali verujte ne može. On postavlja granice koliko može", zaključila je Slađa.

Pogledajte snimak:

Đani je nedavno oženio sina Miloša, veselje je napravljeno u jednom prestoničkom restoranu, pola estrade je došlo, a on i Slađa su mladencima poklonili stan u Beogradu na vodi.

