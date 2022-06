GUDELJ ISKEŠIRAO 35.000 € ZA LUKS LJETOVANJE NA IBICI?! Počastio Anastasiju, samo na jednu stvar pukao 2.800 eura!

Anastasija Ražnatović otputovala na Ibicu, a putovanje je drugi dio rođendanskog poklona njenog izabranika fudbalera Nemanje Gudelja.

Izvor: Kurir / Damir Dervišagić

Nemanja Gudelj za 24. rođendan svoje izabranice poklonio joj je dar koji je rasplakao i njenu majku Svetlanu Cecu ražnatović, kao i putovanje na Ibicu za koje mediji pišu da je iskeširao navodno 35.000 eura.

Na Ibicu je pored Anastasije Ražnatović poveo i svoju porodicu, kao i najboljeg druga, a kako se navodi smješteni su u jednom od najluksuznijih hotela u mjestu San Antonio.

"Nemanja je zakupio apartman koji je opremljen kao stan. Ima dnevnu i spavaću sobu, veliko kupatilo, baštu i bazen. Samo za smeštaj iskeširao je oko 20.000 eura! Želio je da Anastasiji priušti odmor iz snova i uspio je u tome", rekao je izvor za domaće medijie i dodao sa su iznajmili su automobil kojim obilaze ostrvo, ali i jahtu na dan.

"Uživaju na najskupljim plažama i u najboljim restoranima, a išli su i u šoping. Riješili su da napune baterije pošto se Nemanja uskoro vraća treninzima, a Anastasija ima zakazane nastupe do jeseni. Zato ne štede ni na čemu. Iznajmili su jahtu i krstarili Sredozemnim morem. Za to zadovoljstvo Nemanja je izdvojio 2.800 eura, a dogovorili su se da to ponove jer su se odlično proveli".

Pogledajte 00:23 Anastasija uživa sa Gudeljima na odmoru Izvor: Instagram Izvor: Instagram

Gudelj je na odmor poveo i svog vozača i najboljeg prijatelja Rašida Riverčafa, od kog se ne odvaja. Ljetovanjem je počastio i majku Oliveru, brata Dragišu i sestru Vanju!

"Želja mu je da Anastasija provodi što više vremena s njegovom porodicom, kako bi se bolje upoznali. Zato je i njih poveo na Ibicu i zakupio im apartmane. Veći dio dana je sam sa Tašom, ali se uglavnom svi okupe na večeri ili u noćnom provodu", rekao je neimenovano izvor za domaće medije.

Ovako Anastasija uživa na Ibici!

A ovako je bilo na njenom 24. rođendanu gdje je pao i prvo javni poljubac s Gudeljem!