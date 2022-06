CRVENE TANGE I ZADNJICA OD MILION DOLARA: Milica Dabović doša u HERCEG NOVI i odmah se skinula na jahti!

Milica Dabović doputovala je u Herceg Novi i objavila seriju fotografija.

Izvor: Instagram/stefanovamama13

Košarkašica Milica Dabović nedavno je zapalila javnost kada se pojavila na utakmici Partizana u trikou koji je otkrio svaku oblinu na njenom tijelu.

Sada ih je, sve redom, pokazala bez odjeće!

Milica je objavila fotografije s jahte na kojoj je bila u crvenom tanga bikiniju i pokazala kakvo tijelo ima u 40. godini!

Pogledajte i vi!

Milica je nedavno otvorila dušu o bivšem partneru s kojim je dobila sina Stefana.

"On je prepametan dječak i ja mislim da on više nikada neće pitati gdje mu je tata. On je to već pitanje postavio", rekla je Milica i otkrila da joj nije bilo teško da mu objasni: "Ne želim niti da krijem, niti da lažem, niti da izmišljam. Rekla sam ko je. Pitaće me sigurno za par godina opet, reći ću opet što sam mu već rekla i to je to, idemo dalje! Njemu ništa ne nedostaje pored mene", rekla je Milica.