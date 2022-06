SMUVAO BIVŠU ŽENU FUDBALERA! Žika Jakšić prvi put o vezi sa 10 godina mlađom lepoticom - "Srećan sam, zar ne vidite?!"

Žika Jakšić o novoj devojci Tijani Mijajlović.

Voditelj Žika Jakšić nedavno je uhvaćen u društvu prelepe brinete, a nedavno je otkriveno da je reč o Tijani Mijajlović.

Tijana je bila u braku sa nekadašnjim fudbalerom Crvene zvezde Nikolom Mijailovićem i iz braka imaju sina, a voditelj emisije "Nikad nije kasno" sada je prvi put govorio o svojoj novoj romansi.

"Ako me pitate za devojku, to neću da pričam, ako hoćete da igramo asocijacije ni to ne mogu", rekao je Žika Jakšić na početku razgovora.

"Srećan sam, zar ne vidite?! Nemojte mene da jurite, ne volim ja to. Bolje jurite ove pevače oni su više za to", dodao je on.

Kako su izvori svojevremeno naveli za medije,par je u emotivnoj vezi već dva meseca, a Žika deluje nikad rećnije i zadovoljnije.

Tijana je na Instagramu potpisana kao "The mother of dragon", a osim toga u opisu profila stoji da se bavi ekologijom i menadžmentom, kao i da je članica UNESCO-a.

Njen bivši suprug, fudbaler Nikola Mijailović je pre šest godina bio priveden pod sumnjom da je počinio krivično delo građenje bez građevinske dozvole, i to zbog izgradnje akva-parka na Adi Ciganliji.

Voditelj Granda sa prvom suprugom Snežanom ima sina Andreja, a sa TV voditeljkom Dajanom Paunović sina Dušana.