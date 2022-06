Marko Osmakčić se oglasio još jednom nakon monstruoznog plana da pobjegne iz rijalitija i ostavi trudnu djevojku.

Prije nekoliko dana sve je šokirala vijest da je učesniku Zadruge Marku Osmakčiću preminuo otac, zbog čega je hitno napustio rijaliti, ali pravi šok je uslijedio kada se oglasio na društvenim mrežama i rekao da je sve bila laž!

Nakon snimaka iz kola na kojima se smije i priča o planu da pobjegne iz rijalitija, Marko se ponovo oglasio, rekao da je "otac smislio plan da je umro za 3 minuta", a onda nazvao Viki, s kojom je bio u vezi i koja čeka njegovo dijete, ku*vetinom.

"Ja sam u rodnoj Švici, uživam u slobodi za sve pare, kao što ste vidjeli. Ne planiram ni da se vraćam tamo, da vidim šta mi ko može. Ona k*rvetina Viktorija je htjela da me smota na dijete, e pa zaje*ala se i ona i svi, ubio bih je da sam ostao još tamo. Bolje joj je da to dete ne rađa, sve sam joj lijepo rekao šta će joj se desiti. Ona je dobra samo za j*banje, nije za majku nikad bila, niti će biti", rekao je Marko i otkrio sve o planu da pobjegne iz Zadruge.

ONA KU*VETINA HTJELA DA ME SMOTA NA DETE!Jezive izjave rijaliti učesnika koji je lažirao smrt oca - Šta ću kad su DEBILI

"Moj otac je kralj, sve smo ih zajebali kad su glupi ko k*rac. Otac je odlično, nikad bolje. Svi smo ovdje i smijemo se debilima. On je sve smislio, imali smo šifru 'Hitler', kad je to čuo, on je znao da mora da me vadi iz rijalitija što prije. Ima mozak psihopate, za tri minuta je sve smislio. Znao sam da mu nije ništa čim su me izveli, odmah smo se čuli da dođem ovdje. Čujem prijete zatvorom? Za šta? Umrlicu može svako da napravi i ištampa, ko da je to problem haha. Nigdje nije zvanično prijavljeno da je Franjo umro. Voleli bi to mnogi, ali su se zajebali. Jači smo nego ikad. Biće tu još svega i svačega što ću ispričati, ali polako.. ima dana, sad sam u žurbi, imam puno obaveza, toliko me nije bilo kući", rekao je Marko Kuriru bez trunke osjećaja i griže savjesti.