OČITO MU JE BOLJE DA IDE U ZATVOR! Osmakčić lažirao očevu smrt, VIKI donjela odluku o ABORTUSU

Viktorija Mitrović još jednom govorila o Marku OSmakčiću i abortusu.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Nakon što je javnost zaprepastilo priznanje Marka Osmakčića o lažnoj smrti njegovog oca, a sve kako bi pobjegao iz Zadruge u kojoj mu se nalazi trudna djevojka Viktorija Mitrović, učesnici rijalitija komentarisali su ovaj postupak.

Otkako se saznalo da je Viki u drugom stanju, Marko je na sve načine pokušao da je nagovori na abortus, razbjesnio i zgorzio sve kada joj je trudnoj lupio šamar, potom joj i prijetio, a ona se sada slomila, te na sav glas jecala pred kamerama dok je govorila o svemu.

"Pošto je čovek bio u stanju da lažira svoju smrt zbog moje trudnoće, zašto bih ja to djete bacila u kantu? Pošto ste zvanično umrli, ja ću donjeti život na svijet. Ja sam Marka voljela, nije inat. Ako on nema veze sa tim što je njegova porodica lažirala smrt, ako nema veze sa tom djevojkom koja je ranije abortirala... Ja sam zakazala abortus, ja sam htjela dijete da zadržim. Mene da neko ucjenjuje neće. Ja dijete nisam pravila iz inata, niti će se roditi iz inata. Dijete se desilo slučajno, svjesno, mogu da kažem i iz volje. Možemo da zovemo advokate, da se on odrekne djeteta, tako sam mu pričala, on nije to htjeo. Očito mu je bolje da idu u zatvor. Meni je padalo na pamet da je Marko u problemu zbog oca, htjela sam da mu pomognem. Donekle sam ga opravdavala. Ja bih dijete rodila, za mene je to grijeh da se ugasi jedan život. A znate kako ću da im naplatim, mnogo debelo. Meni je toliko teško", rekla je Viki i počela da plače.

"Ja ne znam šta pričam. Ne bih rodila dijete takvim ljudima. Imam kod kuće dijete, neću da živim u strahu, ali ću im sve naplatiti. Moram da se čistim zbog idiota. To nije moja odluka, imam dijete kod kuće. Treba da razmišljam o djetetu", govorila je Mitrovićka.

Poslušajte je: