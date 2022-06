UKRALI SU MU PARE I POLILI GA VODOM, BILO JE TU I NOŽEVA: Srpski glumac o nasilju nad sinom - "Mislio sam da me laže"

Glumac Saša Joksimović (40) nedavno je, obrativši se na društvenim mrežama, otkrio da je njegov sin žrtva vršnjačkog nasilja.

Izvor: Instagram / sasajoksimovic_official

Saša je u jutarnjem pogramu na Prvoj otkrio kroz kakvu agoniju je njegov naslednik prošao.

"Došlo je do incidenta u onom trenutku kada mu je jedan vršnjak, možda i mlađi od njega, pretio bokserom da će ga tući. Ja sam u jednom trenutku mislio da on mene možda laže, to je pubertet jer ima 13 godina itd... I ja mu kažem ajde da ga pronađemo, da vidim da li zaista se to desilo. I zbilja, mi smo otišli u park i tu je bio njegov otac, puno dece. Ja mu priđem i kažem mu: 'Ćao, ajde daj mi taj bokser'. On me gleda onako čudno i kaže: 'Pa ne, ja sam se šalio...'. I tu se sve to lepo završi, roditelji su bili tu i porazgovarali smo, i oni su rekli da se to neće ponoviti, da treba lepo da se druže, da je to veliki park, park za sve. Oni su obećali da će tako biti i to je prošlo", rekao je Joksimović i dodao da se nakon nedelju dana situacija ponovila, ali je njegovog sina i drugare zaštitio čovek koji se u tom trenutku našao u parku.

"Posle sedam dana dešava se to da je moj sin ponovo bio sa drugarima u Čuburcu, a isti dečaci su im pretili sa palicama, bokserima, psovali ih, bili su tu i noževi... Srećom, jedan čovek ih je zaštitio.

Kulminacija svega toga se desila kada sam išao za Ivanjicu, igrao sam predstavu, bio sam u kombiju, mene zove sin i kaže: 'Dođi odmah u Čuburac'. Ja ga upitam šta je bilo, on mi kaže da su mu ukrali pare i polili vodom. Bio sam vruće glave, izrevoltiran i onda sam objavio na Instagramu video. Tada sam dobio puno poruka od roditelja koji su mi pisali da se suočavaju sa istim problemima".

Na kraju je Joksimović dodao i da je sam bio žrtva vršnjačkog nasilja.