Ofer Janaj govorio je o planovima Hapoela iz Tel Aviva u Evroligi naredne sezone i pozivu Vasiliju Miciću. Takođe, nazvao je Hapoel "novim Partizanom" uporedivši sa njegovom sezonom 1991/92.

Hapoel iz Tel Aviva osvojio je Evrokup i tako se prvi put u istoriji plasirao u Evroligu, a ovaj uspjeh je bogati vlasnik Ofer Janaj uporedio sa slavnom sezonom Partizana iz 1992. godine. Tada je Partizan osvojio Evroligu, a Janaj vjeruje da "samo Srbi mogu da shvate" šta je Hapoel uspio da uradi.

"Osvajanjem Evrokupa, mi smo ušli u mitologiju evropske košarke, baš kao Partizan 1992. godine", rekao je Janaj u intervjuu za "Mozzart Sport" i dodao: "Tadašnji tim je igrao sve van Srbije, u ratnom stanju i došao do nevjerovatne titule. Sada smo mi to uradili, igrali smo protiv izuzetno jakih ekipa. Morali smo da damo apsolutno sve od sebe, igrali smo najbolju košarku i na kraju došli do trofeja".

Prema riječima milionera koji ima velike ambicije, sada nije vrijeme za slavlje, nego planira da samo još više ulaže u klub, a od ranije je poznato da je najveća meta Vasilije Micić kome su spremili bogat ugovor. Samo da dođe iz Finiksa u kome ne igra, a znamo kakvu razliku je pravio u Evroligi.

"Ha-ha-ha, slušajte... Nije nerealno da Vasilije Micić dođe kod nas. Sasvim je evidentno da će on naredne sezone nazad u Evropu, mi ga želimo. Moramo da reagujemo na vrijeme, a i on mora da donese odluku. Takva je situacija", naglasio je on.

Podsjetimo, za Hapoel igraju i bivši igrači Partizana Kaboklo i Madar, dok će ovog ljeta napraviti još moćniji tim.