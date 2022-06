ŽESTOKI MOMCI DAVALI NAJVEĆE PARE: Pevač iskreno - "Devedesetih su bili ozbiljna gospoda, pevačima novac, ženama cveće"

Aco Pejović prisetio se početka karijere

Izvor: Kurir TV screenshot

Aco Pejović otkrio je u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji da je devedesetih bio jedan od omijenih pevača žestokih momaka.

Od njih je svojevremeno dobijao veliki bakšiš, o čemu je sada iskreno govorio:

"To su bili ozbiljna gospoda i šmekeri. To što su se zvali žestoki, to su se zvali između sebe. Na mestima gde sam ja pevao oni su bili veliki džentlmeni. Nikad nisam pričao o ciframa, pa neći ni sad. Bile su to ozbiljne cifre, oni su voleli da potroše na muziku, ženama za cveće, to je bio njihov način života. Sjajni su to momci bili", rekao je Pejović.

