Pjevačica Seka Aleksić nikada nije krila da je imala teško detinjstvo, a svojim vrijednim radom i uporonošću uspjela je da izgradi zavidnu karijeru.

Izvor: Kurir TV screenshot

Pjevačica Seka Aleksić prije pet godina na Badnji dan ostala je bez oca koji je posle teške i kratke bolesti preminuo u 69. godini.

Seka je imala teško detinjsvo, a priznala je da je zahvalna suprugu Veljku Piljkiću jer joj je pomogao da se pomiri sa ocem prije nego što je umro.

"Ja se ne stidim svoje prošlosti, ponosna sam na nju. Meni je te nedaće bog poslao da bi me ojačao jer poslije svakog stradanja ide vaskrsenje. Prva slika kad pomislim na djetinjstvo mi je da smo jeli pasulj i pogaču skoro svaki dan. Tata mi je nedostajao jako, pošto sam dijete razvedenih roditelja. On se dugi niz godina borio sa alkoholizmom, i to je prevagnulo da budem ljutilica i tvrdoglava. Htjela sam da mu pokažem da treba da ispašta zbog toga. Jako patim zbog toga", rekla je Seka za Svijet i dodala:

"Tata je mnogo volio Vesnu Zmijanac ona mu je bila sve, pa je ta ljubav prema njoj prešla i na mene. Jednom prilikom sam je gledala na televiziji, i poželjela da budem kao ona. Nikad neću to zaboraviti. A kada sam sve te stvari doživjela i ostvarila, poželjela sam da ih podijelim sa tatom. Veljko je inicirao da se pomirimo. Onda se tata razbolio, vratio se iz Austrije, pao je na moje ruke… Ja sam ga pozvala da ga pomažem, izdržavam. Osjetila sam olakšanje kad sam mu oprostila i pomogla. Nažalost, preminuo je, ali mi je puno srce što je upoznao Jakova kad je bio beba. Držao je u naručju svog unuka… Mama mi je zabranjivala da pjevam, a ja sam uveče bježala iz kuće da bi radila. Mama je danas mnogo ponosna na mene, ali sigurno ne bih bila ovo što jesam da nisam imala teško djetinjstvo".

Vidi opis JELI SMO PASULJ SVAKI DAN, OTAC SE BORIO S ALKOHOLIZMOM! Seka o teškom djetinjstvu - Pred SMRT sam mu OPROSTILA! Seka Aleksić i Veljko Piljkić Veljko Piljkić Seka Aleksić i Veljko Piljikić Seka Aleksić i Veljko Piljikić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 4 4 / 4

Seke Aleksić je otkrila koga sa estrade smatra pravim prijteljem.

"Na estradi imam dva prijatelja, to su Slađa Alegro i Adil. Sa ostalima imam lijepe kolegijalne odnose. Nekad se sretnemo na aerodromu, proćaskamo, nekad čak i popijemo kafu, ali to izbjegavam jer u tim razgovorima često krenu neke priče, ogovaranja, a ja to ne volim… Mene na početku karijere niko od kolega nije podržao, pružio mi ruku, rekao da mogu da se oslonim na njega ako nešto treba. Ja sam sama ostvarila svoj san, sama sebi sam napravila ta krila. Znam koliko je bilo teško i zato ja sada zdušno podržavam mlađe kolege. Super su mi Relja, Nikolija, Breskvica, Cobi", ispričala je Seka koja je "ratovala" sa Jelenom Karleušom, a nedavno je otkrila u kakvim su sada odnosima.

Seka, Veljko i njihova dva sina žive u luksuznoj vili u Staroj Pazovi u koju je nedavno stigao i kokošinjac po pevačicinoj želji!

Vidi opis JELI SMO PASULJ SVAKI DAN, OTAC SE BORIO S ALKOHOLIZMOM! Seka o teškom djetinjstvu - Pred SMRT sam mu OPROSTILA! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/SekaAleksic Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/SekaAleksic Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/SekaAleksic Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/SekaAleksic Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Youtube/ Seka Aleksić/screenshot Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube/ Seka Aleksić/screenshot Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/seka_aleksic/screenshot Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/ Paparazzo Lov // DNK/screenshot Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/ Paparazzo Lov // DNK/screenshot Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/ Paparazzo Lov // DNK/screenshot Br. slika: 10 10 / 10

Pogledajte i kako je Sekina saradnica nedavno tajno usnimila pjevačicu koja je raskopčana sjedela na podu!