VIDIMO LI TO TRBUŠNJAKE?! Skinula 8 kilograma i ZAGRMELA - Zbog Sekinog snimka pritisak SKAČE! (VIDEO)

Pevačica Seka Aleksić objavila je provokatini sminak koji je sve njene fanove na mrežama oduševio.

Izvor: Instagram/seka_aleksic

Nakon što ju je saradnica u tajnosti snimila, Seka odlučila je da fanove na Instagramu počasti novim izazovnim snimkom.

Seka Aleksić je pozirala je u izazovnoj odevnoj kombinaciji, koja je naglasila njene grudi, ali i stomak.

"Vidimo li to trbušnjake?", "Au, kakva si, bravo", "Kraljice, savršena", neke su od poruka koje je dobila ispod izazovnog snimka.

Seka se nedavno pohvalila da je smiršala osam kila, a fanovima je otkrila i svoju "tajnu". Pevačica se prisetila i nesvakidašnjeg poklona kog je dobila od supruga Veljka za jednu godišnjicu braka.

"I za godišnjicu braka Veljko mi je poklonio pištolj. Ja sam ga pitala da li zna šta je uradio. On se smejao, a ja sam mu rekla da to mora nekad i da se upotrebi, ako dođe do te situacije, ti si kriv, ti si ga kupio. I nikad neću zaboraviti jednu situaciju. Ja sam želela model poštolja glok. Gledala sam neki film i svidelo mi se tad. Ulazimo u prodavnicu i iza pulta čovek naslonio ruke i kaže nam "Da li je to toga došlo?", ispričala je pevačica u emisiji "Realna priča" na Kurir televiziji.

Pevačica je za poslednji rođendan poželela kokošinjac koji je nedavo i stigao u njenu luksuznu vilu!