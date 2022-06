NEĆETE VEROVATI ŠTA JE SEKA OD MUŽA DOBILA ZA GODIŠNJICU! Prodavac ih je odmah upitao - "Da li je do toga došlo?" VIDEO

Pevačica Seka Aleksić gostovala je u emisiji "Realna priča" na Kurir televiziji gde je voditeljki Isidori Lukić ispričala zanimljive detalje iz svog života.

Nakon što je mreže "zapalio" krupan kadar grudi Seke Aleksić, pevačica je u emisiji "Realna priče" otkrila kakav joj je nesvakišanji poklon suprug Veljko Piljkić dao za jednu godišnjicu braka.

Veljko je suprugu častio pištoljem, a Seka je otkrila čemu je namenjen i na koji način ga čuva.

"Ja sam osoba koja je davno položila za pištolj. To mi je bila želja. Ne treba meni pištolj ni za šta, nego sam nešto to želela. Želela sam da znam da pucam, da idem u streljane. Ali, kako se to namesti da sam položila, išla u straljane par puta posle toga i više nisam išla", rekla je Seka i dodala:

"I za godišnjicu braka Veljko mi je poklonio pištolj. Ja sam ga pitala da li zna šta je uradio. On se smejao, a ja sam mu rekla da to mora nekad i da se upotrebi, ako dođe do te situacije, ti si kriv, ti si ga kupio. I nikad neću zaboraviti jednu situaciju. Ja sam želela model poštolja glok. Gledala sam neki film i svidelo mi se tad. Ulazimo u prodavnicu i iza pulta čovek naslonio ruke i kaže nam "Da li je to toga došlo?".

