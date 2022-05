ĆERAĆEMO SE I DO APELACIONOG SUDA! Miroslav Ilić odgovorio Mirjani posle preduse da je Devin njegov SIN - ŠOKIRAN!

Mirjana Antonović objavila je ranije na društvenim mrežama je sud navodno presudio da je otac njenog sina pevač Miroslav Ilić.

Mirjana je na svom Fejbuku podelila post u kom se navodi da je sud navodno doneo presudu i da je biološki otac njenog sina Miloslav ilić, a pevač tvrdi da takvu presudu još nije dobio kako on tako ni njegov advokat.

Ovim povodom pevač se oglasio juče, kada je rekao da je šokiran, a sada je istakao da ako je to istina planira da uloži žalbu.

"Kada su me juče novinari nazvali, nisam znao šta da odgovorim jer sam bio šokiran. Ni meni ni mom advokatu nije stigla presuda, ne znam odakle njima to, pošto još nije poslato advokatima. Kad budem video šta piše u presudi, u skladu s tim ću reagovati", rekao je Miroslav za Kurir i dodao da će uložiti žalbu ukoliko je tačno da je sud doneo odluku da je on Devinov biološki otac.

"Ako je tako kako su oni izjavili, odmah ću podneti žalbu. Što bi rekao Matija Bećković 'ćeraćemo se još'. Idem do kraja i do Apelacionog suda, ako treba", poručio je Miroslav.

Mirjana Antonović godinama pokušava da dokaže da je pevač Miroslav Ilic biološki otac njenog sina Devina, koji je ranije istakao da njemu više u životu otac nije potreban, a tokom celog procesa velika podrška joj je bila pevačica Lepa Brena.