ŽENA SE NE LEČI DRUGIM ŽENAMA! Bivša pokazala novog dečka, a Vladan iz Magla benda otkrio da li ima šanse za POMIRENJE!

Pevač Magla benda, Vladan Savić sve je iznenadio kada je na društvenim mrežama saopštio da se rastaje od dugogodišnje devojke Jovane Jocić sa kojom ima ćerku.

Izvor: Instagram/jocic.jovana

Iako su mnogi očekivali da će uslediti velika svadba ipak je došlo do razilaženja, a Jovana je dva meseca nakon rastanka pokazala i novog dečka Italijana. Vladan Savić sada je progovorio o krahu ljubavi sa partnerkom Jovanom, te da li ima šanse da dođe do pomirenja, kao i da li je ponovo zaljubljen.

"Nikada se nisam lečio, jer se ne leči žena drugim ženama, nekako, moje iskustvo vezano je to da moraš prosto neke stvari da rešiš sam sa sobom, pa i da preboliš, pa onda nastaviš dalje, pokušaj da izlečiš drugom ženom, mislim da od toga nema ništa, samo bežiš od nekog problema", rekao je Vladan, a onda istakao da je sa bivšom partnerkom u super odnosima i da nikad bolje nisu funkcionisali:

"Da, rastali smo se i da funkcionišemo savršeno, nikada bolje, sve je to tako trebalo da se desi, Jovana je srećna, ja sam srećna, Anđelija, a to je najbitnije je srećna, tako da super funkcionišemo, a to je meni najvažnije, ne bih da pričam sad detaljno o razlozima. Ne postoji šansa da se pomirimo".

Vladan je zatim otkrio da li je ponovo zaljubljen:

"Ja sam uvek zaljubljen, u sebe, to što sam srećan ne znači da sam zaljubljen, čovek može da bude srećan i sa samim sobom. Svako ima period života, kada je manje srećan, kada je srećan, ja sam srećan i moja energija se oseti. Imam puno obaveza, previše nastupa, radim na novim pesmama, biće dosta dobrih pesama, zaljubiću se, a već sam zaljubljen u svoje nove pesme... Ovu drugu zaljubljenost, videćemo polako, ima vremena, život je pred nama", poručio je Vladan.

Jovana je pre Vlada bila u vezi s pevačem Sašom Kovačevićem. Jovana i Vladand su venčanje nekoliko puta odlagali zbog korone, a rastali su se pre nego što je došlo do svadbe.

Izvor: Instagram/jocic.jovana