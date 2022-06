ŠERIF KONJEVIĆ OTKRIO KAKO GA JE DŽINOVIĆ UVRIJEDIO - "Imam i snimak! Možda ne zna šta je rekao, ali zateže" (VIDEO)

Šerif Konjević godinama važi za jednog od najtraženijih domaćih pjevača, a sada je gostujući u "Sceniranju" na Kurir televiziji otkrio zašto ne razgovara s kolegom Harisom Džinovićem.

Dugo se pisalo da je Šerif Konjević u svađi sa Harisom Džinovićem, a on je sada otkrio Ljiljani Stanišić pravi razlog zbog kog ne razgovaraju.

Kako je ispričao Haris je u jednoj emisiji rekao da Šerif Konjević kopira pokojnog kolegu Šabana Šaulića i to bezuspješno.

"Ja imam i snimak gdje je on rekao da ja čitavog života kopiram Šabana Šaulića, ali da ne mogu da ga iskopiram. To je pogrešna teza, ja sam radio sa svim najboljim autorima u Srbiji i svi oni znaju kakav sam ja čovjek", ispričao je Konjević i dodao:

"Nemam ništa protiv Džinovića, možda on i ne zna šta je rekao. Svako pjeva na svoj način, svi mi imamo neke bojice od nekog kolege, a svako ima svoj stil. Ja mislim da je on vrhunski interpretator, ali volio sam da me nekada u životu pozove i da mi kaže da se šalio".

"Ja njega volim i cijenim, mi smo se sretali i posle toga, ali on nešto zateže", poručio je Šerif Konjević.

