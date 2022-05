HAOS NA ROMSKOM VESELJU U PARIZU: Pjevačicu GURALI na svadbi - njen kolega sve otkrio, za dlaku izbjegli BATINE!

Nadica Ademov i Šerif Konjević doživjeli su neprijatnost u Parizu, gdje su nedavno pevali na jednoj romskoj svadbi.

Nadica Ademov i Šerif Konjević su, pored ostalih kolega, bili radni pjevači na jednom veselju. Oboje su došli na vrijeme i bili raspoloženi, ali je u jednom trenutku počela tenzija, saznaje Kurir.

"Nadica je iznenada počela da se ponaša arogantno, videi sam da je naprasno promijenila raspoloženje, nešto se tu desilo, a Šerif je odmah po završetku pjevanja napustio slavlje. Zasmetalo mu je što je gost bio nepristojan. On to ne voli i nastao je haos. I kod Nadice i kod njega mora da se zna red. Bilo je jako neprijatno i jedva su ih sproveli do izlaza da ne dođe do incidenta jer su gosti bili bijesni na njih. Da nije bilo obezbjeđenja, moglo je svašta da se desi, ne vjerujem da bi izbjegli batine", rekao je sagovornik lista.

Pjevačica Nadica Ademov tvrdi da incidenta nije bilo, ali njen kolega, Šerif Konjević, potvrđuje da jeste.

"Ništa se nije desilo. Incidenta nije bilo. To veselje je proteklo u savršenom redu. Domaćini su bili sjajni, kao i ekipa koja je pjevala. Ne znam kome ide u prilog da plasira takve priče, ali moram da kažem da je to apsolutna izmišljotina. Ja sam i narednih dana nastavila da radim i svi su mogli da me vide, poručila je pjevačica.

Sa druge strane, Šerif potvrđuje saznanja Kurira i kaže da je njegova koleginica napadnuta.

"Nadica je doživjela neprijatnost. Nju je neko od gostiju gurnuo. Znate kako, kad su trijezni, ja pevam koliko god hoće, a kad se uđe u čašu, ja odoh. Oni znaju da ja ne dozvoljavam da mi pljuju i lijepe novčanice na čelo. Kod mene mangupluk ne prolazi. Žalosno je što se tako dešava. Sa tog veselja sam otišao, nisam htio da budem dio tog pijanstva. Nisam imao kontakata ni sa kim od gostiju. Moje kolege imaju više kontakta sa gostima, ali to ne objelodane, ali ja to sebi ne dozvoljavam. Imam dobru komunikaciju s Romima, ja te ljude jako cijenim i poštujem, ali ipak, ja sam Šerif Konjević i određeno poštovanje mora da postoji", rekao je Konjević koji je jedan od najtraženijih pjevača na romskim veseljima.

