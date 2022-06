PREVARIO JE SA 14 GODINA STARIJOM, PA PROBAO DA SE POMIRI: Pevačica podnela zahtev za razvod - Čekam poziv da ga sretnem

Ivana Šašić otkrila nove detalje odnosa sa suprugom

Pevačica Ivana Šašić pre samo nekoliko nedelja donela je odluku da se razvede od supruga Bojana Simića, nakon što ga je uhvatila u prevari.

Ona je sada otrkila da je predala papire za razvod i sve vreme je čekala potpis sad već bivšeg supruga Bojana.

"Čekam poziv za zvaničan razvod, da se susretnemo. Ljudi, ja ne mogu da verujem, eto mi smo pričali, sve se dešavalo šta je bilo. Ja sam prekinula svaki kontakt sa njim. On je pokušavao da dođe do mene, ali ja sam presekla u životu i ne želim više da idem dalje sa tom pričom", otkrila je pevačica za Republiku.

Ivana je ranije otkrila medijima da ju je suprug prevario sa ženom koja je 14 godina starija od njega.

"Pokušala sam da pričam sa njim, da shvati i da se pomirimo, te aveti i poruke napisane bi u mojoj glave bile konstantno. Brak kao brak nije bio ni savršen, ali ni najgori, imali smo uspona i padova, ali smo bili jedno uz drugo. Ne mrzim ga i nikada neću, neću ga pljuvati, neću ništa loše govoriti o njemu, jer bi pljunula na sebe i pet godina, jer je on bio moj izvor! Ovde su mi papiri za sporazumni razvod braka, on ne pristaje, ali se nadam da će potpisati danas, sutra, da ćemo to lepo i na miran način da rešimo. Nemamo zajedničku decu, imovinu, ništa na osnovu čega bi se delili. Sa druge strane, ja sam starija od njega sedam godina, ja imam dva sina, on ima sina iz neke prethodne veze... da je našao neku mladu i zgodnu, ja bih mu rekla svaka mu čast".