NA PLASTIČNE OPERACIJE DALA 100.000 EURA! O njenoj transformaciji brujali su svi, a danas ima POSEBAN RAZLOG za slavlje

Stojanka Novaković poznatija kao Stoja danas proslavlja 50. rođendan - sve što niste znali o njoj!

Pjevačica Stoja Novaković često je na meti kritika kada je fizički izgled u pitanju, a nedavno je kao bomba odjeknula vijest o tome da je navodno potrošila preko 100.000 eura na estetske korekcije u Turskoj.

Pričalo se i da je tokom brojnih operacija upala u komu, te jedva preživjela, ali se pevačica na ovakve priče nije osvrtala, a danas ne krije svoju radost.

Stoja danas slavi 50. rođendan!

Pjevačica, koju je dugo pratio nadimak "kraljice dobrog provoda", rođena je u mjestu Perlez kod Zrenjanina, a interesovanje za muziku pokazivala je od malih nogu. Amaterski se bavila pevanjem od svoje 15. godine, a prvi album izdala je već sa 26 godina pod nazivom "Kako je meni sada".

Već naredne godine potpisala je ugovor sa "Grand" produkcijom, a nakon izdavanja pjesme "Evropa" postala je omiljena u gotovo čitavoj Jugoslaviji, a naročito u Bosni i Hercegovini za čiju je podukciju, takođe gradila karijeru i izdavala albume i numere.

Veliki "bum" napravile su i pesme "Žena starija", "Potopiću ovaj splav", "Do gole kože", "Ćiki, ćiki", "Gde god pođem tebi idem", "Bela ciganka", "Mesec sija" mnoge druge.

O spotu za pesmu "Žena starija" se i danas priča:

Stoja se prvi put udala sa 16 godina, postala je majka sa 17, a udovica već sa 19 kada joj je prvi muž 1991. godine poginuo u saobraćajnoj nesreći, o čemu je pjevačica nedavno govorila za medije.

"Ja moram da pomenem taj dan posle sahrane moj sin i ja smo došli kući i više nismo imali prava ni na šta... Morali smo da izađemo iz kuće, jer je tako njegova familija željela. Nikad me nisu voljeli zato što sam siromašno dijete i zato što sam se mlada udala za njega", ispričala je pevačica u emisiji "Iz profila" i dodala:

"Taj dan sam bukvalno išla ulicom sa djetetom, bez garderobe, igračaka, bez ičega i vrištala sam na sav glas, baš mi je bilo jako loše. Gledam u dijete i idem, a ne znam gdje... Otac je bio toliko strog i rekao je ako se udam da više ne dolazim, a ja sam to shvatila bukvalno i nisam smjela da idem kod roditelja, nekako nisam htjela da oni budu u pravu. Međutim, imala sam jednu dobru prijateljicu koja mi je pomogla tada, bila sam kod nje sa djetetom nekih 6 mjeseci dok se nisam iščupala finansijski. Odmah sam morala da nastavim da radim. Prijatelji su mi pomogli koji su mi bili kao porodica", objasnila je Stoja.

Od 2007. godine Stoja živi u Bogradu sa svojim suprugom, arhitektom Igorom Jovanovićem, za kojeg se udala nakon pet godina veze.

Par je prekidao i ponovo se mirio mnogo puta. U intervjuu iz marta 2014. godine Stoja je otkrila da je jednom namjerno napravila udes, tačnije zabila se automobilom u zid kako bi se pomirila sa njim.

"Moj muž i ja smo se na početku veze zakačili, kao završavamo priču. Ode on čovjek, niti me zvao da pita ni kako sam ni šta sam, a ja tek položila vožnju. Odem ja s drugom na piće, vraćamo se, bila sam trijezna, ja ne pijem, i razmišljam kako da napravim scenu da on bude džentlmen, a ja jadna u tom trenutku i da se nekako pomirimo", ispričala je pevačica.

"Ja nov auto u zid udarim, bam, i zovem ga telefonom i kažem: 'Upomoć', i onda je on došao. Ja sam dosta originalna i luda, kada nešto hoću, a neću da molim, ja ću uraditi nešto nenormalno da bi došlo do toga da se vidimo, a kada smo oči u oči lako je to", priznala je Stoja za Grand Online.

Pogledajte Stojinu transformaciju:

