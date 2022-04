SLUPALA NOVI AUTO SAMO DA BI SE POMIRILI! Stoja napravila dramatičnu scenu mužu kad ju je ostavio - Vikala sam "UPOMOĆ"

Stoja je ispričala na šta je bila spremna da se pomire.

Iako svoj privatni život ne eksponira u javnosti, Stojanka Novaković Stoja ispričala je jednu situaciju iz perioda kada je bila na početku veze sa sadašnjim suprugom.

Posvađali su se i raskinuli, a Stoja je tada došla na ideju da napravi jednu ludost kako bi se pomirili.

"Moj muž i ja smo se na početku veze zakačili, kao završavamo priču. Ode on čovek, niti me zvao da pita ni kako sam ni šta sam, a ja tek položila vožnju. Odem ja s drugom na piće, vraćamo se, bila sam trezna, ja ne pijem, i razmišljam kako da napravim scenu da on bude džentlmen, a ja jadna u tom trenutku i da se nekako pomirimo", ispričala je pevačica.

"Ja nov auto u zid udarim, bam, i zovem ga telefonom i kažem: 'Upomoć', i onda je on došao. Ja sam dosta originalna i luda, kada nešto hoću, a neću da molim, ja ću uraditi nešto nenormalno da bi došlo do toga da se vidimo, a kada smo oči u oči lako je to", priznala je Stoja za Grand Online.

