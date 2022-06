PALITE KUĆI, EVO GA OVAJ SA LISICAMA! Za Acu Pejovića kažu da je "terorista u kafani", evo i zašto - šokirao PRIČOM!

Aco Pejović progovorio o provodu u kafani i otkrio zbog čega ga zovu "terorista".

Aco Pejović nedavno je za medije otvorio dušu i otkrio nepoznate detalje iz svog braka, te da li mu je žena ljubomorna na brojne obožavateljke, a sada je u emisiji "Realna priča" na Kurir televiziji ispričao još mnogo toga o sebi.

Voditeljku je, između ostalog, interesovalo je da li je istina da je poznati pevač u kafani zaključava i kao, kako kažu "terorista" ne dozvoljava nikom da ide dok se sve ne popije.

"To je Lukasova rečenica: 'Palite kući evo ga ovaj sa lisicama.' Ja volim kafanu i jako volim da ostajem do kasno. To terorista je što ne dozvoljavam da se ide kući, mada to nije u smislu da zaključavam i gutam ključ. Nego imam neke svoje metode da se ostane. Jel se sećaš onda kada sam ostao, a nije mi se ostajalo. Proradi meni milion stvari poput toga sa kojim izmanipulišem. Naravno da ostanu posle toga jer su bliski ljudi i jer me vole", rekao je Pejović.

"Izbegavam u poslednje vreme da ostajem do kasno, jer ne mogu više. Posebno kada moram da ustanem jer imam obaveze", istakao je Pejović.

