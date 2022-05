DA LI ZNATE KOJE JE PRAVO IME ACE PEJOVIĆA?! Pjevač šokirao sve kada je otkrio - "Ni najbolja drugarica to NIJE ZNALA!"

Aco Pejović otkrio svoje pravo ime.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Aco Pejović, jedan od najboljih vokala na domaćoj muzičkoj sceni, uvek je rado viđen gost u svim emisijama u kojima svak put ispriča nešto novo o sebi.

Pjevač, koji živi u vili od 800.000 eura, gostovao je u emisiji ''Sve u svemu'' i otkrio da do skoro niko nije znao njegovo pravo ime.

Kako se uvijek predstavljao kao Aco, većina nije ni pretpostavila da je to zapravo samo nadimak, a da je njegovo puno ime Aleksandar, što i jeste sasvim logično.

"Aleksandar me niko ne zove, samo me je moja pokojna majka tako u životu zvala. Evo recimo moja sestra, najbolja prijateljica Vesna Milanović me je jutros baš zvala i rekla: 'Je l' moguće da se ti zoveš Aleksandar?' Nije znala a družimo se 20 godina", ispričao je Pejović, pa dodao:

"Mislim i mama me je Aleksandre zvala samo kada se naljuti", zaključio je.

Aco Pejović je već 28 godina u skladnoj zajednici sa svojom suprugom Biljanom, a njihovu ljubavnu priču malo ko zna. Pjevač je jednom prilikom otkrio da je svoju životnu saputnicu zaprosio nakon nedjelju dana zabavljanja, ali i da je kasnio na sopstveno vjenčanje.

Ovako ona izgleda:

Pogledajte i kakvu je atmosferu Aco napravio na svom nastupu: