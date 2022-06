PITALA JE - KAKO SI MOGAO TO DA URADIŠ?! Aco Pejović o ženi i ljubomori u braku - Mislila je da je VARAM sa manekenkom!

Aco Pejović nikad iskrenije o svom braku i odnosu sa suprugom Biljanom.

Aco Pejović, koji je nedavno otkrio svoje pravo ime, ugostioje pripadnike medija na svom brodu i organizovao prijatno druženje uz iskren razgovor.

Ovom prilikom govorio je o svom poslovnom, ali i privatnom životu, a ono što je sve zanimalo jeste njegov odnos sa suprugom Biljanom, za koju ne krije da mu je najveća podrška.

Na pitanje kako se brani od brojnih obožavateljki, budući da važi za vrlo poželjnog muškarca na sceni, ali i kako se Biljana nosi sa tim, imao je jasan odgovor:

"Ne branim se. Nema potrebe, sve dok je to u granicama normale. Ima i udvaranja, ali meni je to slatko. Kad mi neka žena priđe, a kad smo zajedno, Biljani je to simpatično. Čak se ponudila i da me slika sa obožavateljkama, njoj to ništa nije problem. Mi imamo veliku decu", objasnio je.

Aco kaže da njegova supruga nije ljubomorna, ali i ispričao da mu je jednom prilikom ćerka "napravila scenu" zbog manekenke iz spota.

"Ljubomora nam nikad nije bila problem u braku. Mi smo već trideset godina u braku, tako da je navikla na mnoge stvari, što kažu, oguglala. Odrasli smo ljudi, dovoljno godina imamo da nam ljubomora predstavlja nešto u braku, to je apsurd. Bilo je momenata, mislim da je snimanje spota 'Neverna'. Bila je manekenka, zaboravio sam kako se zvala, ima jedna scena, neću da kažem eksplicitna, gde ona meni nešto sedi u krilu, opkoračila me je... Mi smo tu, kao, neka predigra, sad ja, onako, ide ruka ispod suknje, to se vidi u spotu sve, to je bilo... Ima desetak godina. Bila je tu moja srednja ćerka i sad puštamo prvi put da vidimo kakav je spot, ona je gledala to i bila je mala, samo je odgledala i okrenula se ka meni i rekla: 'Kako si mogao ovo da uradiš mami?' I odmah je pobegla u sobu", rekao je kroz smeh Aco.

Aco Pejović je već 28 godina u skladnoj zajednici sa svojom suprugom Biljanom, a njihovu ljubavnu priču malo ko zna. Pevač je jednom prilikom otkrio da je svoju životnu saputnicu zaprosio nakon nedelju dana zabavljanja, ali i da je kasnio na sopstveno venčanje.

