OVAKO SU AMBER UHVATILI U LAŽI! Član porote otkrio sve: To što je govorila bilo je teško SR*NJE! Bilo mi je neprijatno!

Nakon "suđenja decenije" bivših supružnika Džonija Depa i Amber Herd, porota je donijela presudu u korist slavnog glumca.

Amber će morati Džoniju da plati 10 miliona dolara za nanetu štetu, kao i 5 miliona za kaznu. Amber je podnijela i kontratužbu, te će i Džoni morati njoj da isplati 2 miliona dolara na ime kompenzacije štete. Tokom suđenja bivši supružnici su iznijeli brojne bizarne stvari iz svog odnosa - Džoni je Aber obavila nuždu na njegovom dijelu kreveta, te da je zbog nje ostao bez dijela prsta, a glumica da je koristio opijate te da ju je silovao flašom.

Sada se oglasio muškarac koji tvrdi da je bio jedan od sedam članova porote na suđenju za klevetu Džonija Depa i Amber Herd. On je ispričao kako je glumica nepouzdana osoba sklona gaslightingu (izluđivanju - vrsti mentalnog nasilja koje se manifestuje tako što se informacije manipulišu od strane napadača s ciljem da žrtva tog nasilja počinje da sumnja u svoje pamćenje, opažanja i percepciju stvarnosti), te dodao kako je upravo ona bila ta koja je podsticala bračno nasilje.

Iako imena porotnika moraju ostati zapečaćena godinu dana nakon suđenja, dopušteno im je da se dobrovoljno izjasne i podijele svoja iskustva o slučaju. Navodni porotnik svoje viđenje objavio je na TikToku.

"Amber je loše svjedočila i porota je Depa smatrala puno vjerodostojnijim. Kad je lagala o doniranju novca u dobrotvorne svrhe, shvatili smo da laže o svemu", rekao je, a prenose strani mediji.

Herd je obećala da će donirati polovinu iznosa od svoje brakorazvodne nagodbe vrijedne sedam miliona dolara neprofitnoj organizaciji ACLU (Američka unija za civilne slobode), ali njen glavni direktor Terens Doerti posvjedočio je kako glumica to nikad nije učinila.

Anonimni porotnik pohvalio je Depovu avokaticu Kamilu Vaskez rekavši kako je odradila sjajan posao, a bio je i prilično kritičan prema Amberinoj sestri Vitni, koja je svjedočila za glumicu.

"Činilo se da podržava sestru iz puke obveze, kao da je i ona bila žrtva manipulacije... U svakom slučaju, nije izgledalo kao da sestra uopšte želi da bude u sudnici", izjavio je.

Upitan da li su članovi porote mrzili Herd, odgovorio je: "Ne, nisu, ali većina njih nije saosjećala s njom".

Muškarac je takođe objasnio kako prije početka suđenja nije bio posebno informisan ni o Amber, ni o Džoniju i smatra kako je baš zbog toga mogao da bude prilično nepristrasan.

"Ali čim je počela da svjedoči, kako je uspostavljala kontakt očima - to mi je bilo krajnje neprijatno - do te mjere da više nisam uopšte mogao ni da gledam u nju. Samo bih je pažljivo slušao, a sve što je ona govorila bilo je teško sr*nje. Iznenadilo me kako su svi posle suđenja komentarisali upravo taj njen čudan kontakt očima... Amber Herd, kakva luda žena", rekao je.

"Nisam siguran da li ste primijetili koliko je Amber Herd 'gaslightovala' Džonija Depa. Nikad nije priznala da je pogriješila. To se vidi i po tome kako je razgovarala s njim na snimcima, nikad mu nije priznala da je išta učinila. I taj narativ prenijela je na suđenje", rekao je i dodao za kraj:

"Osjećam da ljudi nose svoje lične istine u grob kad ne mogu da priznaju da su u krivu. Mislim da baš to sad radi njen tim. Kreiraju klevetničku kampanju, samo kako ne bi morali da priznaju da su krivi. Ovo je očito njihov način na koji pokušavaju kandžama i zubima da spasu dostojanstvo Amber Herd".

Dep je tužio bivšu suprugu Amber Herd za klevetu iznetu u članku koji je ona napisala za Vašington post, tvrdeći da je žrtva porodičnog nasilja, iako u tekstu nije navela njegovo ime.

Džini Dep je zbog spornog teksta i skandala koji je nastao ostao bez nekoliko uloga, a Aber su skratili ulogu u "Akvamenu 2".

Nakon što je donijeta presuda u korist Džonija Depa on je s prijateljima otišao u pivnicu da proslavi, a Amber je izjavila da je jako razočarana!