ZLOSTAVLJAO JE FLAŠOM, A ONA OBAVLJALA NUŽDU NA KREVETU! Najbizarnija svedočenja Džonija Depa i Amber Herd!

Javnost širom sveta punih šest nedelja bila je šokirana bizarnim detaljima iz braka slavnog glumca Džonija Depa i Amber Herd.

Izvor: YouTube/Screenshot/Law&Crime Network/CBS News

Glumac Džoni Dep tužio je bivšu suprugu Amber Herd za klevetu iznetu u autorskom članku koji je ona napisala za Vašington post, tvrdeći da je žrtva porodičnog nasilja, iako u tekstu nije navela njegovo ime. Nakon dugih šest nedelja porota je donela presudu u korist glumca, a Amebr će morati da isplati 15 miliona.

Amber će bivšem suprugu morati da iskešira 10 miliona dolara za nanetu štetu, kao i da plati 5 miliona kaznu. Ubrzo su se pojavile spekulacije o tome da li će Heder morati da proglasi bankrot, a glumica je podnela i kontratužbu, te će Džoni njoj morati da isplati 2 miliona dolara na ime kompenzacije štete.

Džini Dep je zbog spornog teksta i skandala koji je nastao ostao bez nekoliko uloga, a Aber su skratili ulogu u "Akvamenu 2".

Tokom suđenja bivi suparnici su izneli brojne bizarne detalje iz svog braka kojima su šokirali javnost!

Tokom prva četiri dana svedočenja, Dep je ispitivan o svojim brojnim tekstualnim porukama i mejlovima u kojima je upućivao eksplicitne uvrede na račun bivše supruge. Jednom prilikom je upitan za razmenu poruka iz 2013. godine sa britanskim glumcem Polom Betanijem.

"Spalimo je. Utopimo je pre nego što je spalimo, da bismo bili sigurni da je stvarno mrtva", napisao je Dep, misleći na Herd.

Glumac je porotnicima rekao da ga je "sramota" tih poruka i da su one bile pokušaj duhovitosti zasnovan na skeču Montija Pajtona.

"To je film koji smo svi gledali kad smo imali deset godina - to je samo bezobziran i apstraktan humor", rekao je on.

Jedana od šokantnijih priča je ona kako je glumac ostao bez dela prsta koja se odigrala 2015. godine u Australiju, gde je Dep snimao film za franšizu "Pirata sa Kariba".

Prema Depovim rečima, on je izgubio vrh srednjeg prsta tokom eksplozivne svađe sa tadašnjom suprugom, kad je ona na njega bacila flašu votke, koja se razbila. Dep je poroti ispričao da je bio paralisan od šoka i da je krvlju iz svoje povrede ispisao poruke za Herd po zidu.

"Ne znam kako izgleda doživeti nervni slom, ali to je verovatno najbliže što sam mu ikada bio", izjavio je on.

Herd je negirala da je povredila njegov prst i rekla da ju je Dep napastvovao te noći i zlostavljao uz pomoć flaše.

"Kada bi bio pijan ili drogiran, bacio bi je na krevet, strgao joj spavaćicu i pokušao da ima odnose s njom. Postojali su i dani kad bi je na silu primoravao na oralni seks jer je bio ljut na nju. Zlostavljao ju je i uz pomoć flaše koju joj je gurao u šupljinu u telu", rekla je na suđenju doktorka Don Hjuz.

Dep je tokom suđena izjavio i da mu je jednom prilikom obezbeđenje javilo da je Amber izvršila nuždu na njegovoj strani kreveta, te da je za njega to bio šok.

Amber je ove navode demantovala i istakla: "Naš pas je našao Džonijevu travu, pojeo je i imao je stomačnih problema".

Dep se zatim nadozvao i rekao da je "ono što je ostavljeno u krevetu bilo preveliko za psa Bua, koji je tad tek bio štene".

Prema Depovom rečima, on je bio trezan veći deo veze sa Herd, pošto je prošao detoksikaciju od opioida oksikodona 2014. Ali Herd je opisala jednog drugačijeg Depa - sklonog maratonskim upražnjavanjima alkohola i droga uprkos njenim neprestanim molbama da prekine sa tim.

Prema rečima Amber Herd, Dep je često uzimao alkohol, kokain i lekove protiv bolova.

"Gubio bi svest, pozlilo bi mu, gubio bi kontrolu nad sobom", rekla je ona.

Dep je odbacio tvrdnje Amber Herd o njegovom uzimanju droga, rekavši da je njena izjava "krajnje preterana" i "očigledno lažna".

Dok se nalazio na klupi za svedoke, Dep je otvoreno odbacio tvrdnje bivše partnerke o zlostavljanju, rekavši porotnicima: "Nikad nisam na taj način udario Herd, niti sam ikada udario bilo koju ženu u svom životu".

Umesto toga, Dep je tvrdio da je on bio taj koji je bio žrtva Herd, koja ga je zlostavljala i ponižavala.

"Moglo bi da počne šamarom, moglo bi da počne guranjem. Moglo bi da počne gađanjem daljinskim upravljačem", rekao je on.

Tokom suđenja koje puten Interneta pratio ceo svet upala u sudnicu je upala i žena s detetom koja je tvrdila da je beba Džonijeva, a o ovih 10 sekundi Džonijeve reakcije svi su brujali!

Džoni je nakon presude otišao u pivnicu da proslavi s prijateljima, dok je Amber izjavila da je duboko razočarana!