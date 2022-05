FRAJLE ODGOVORILE BALAŠEVIĆEVOJ ĆERKI! Beba odmah ironično uzvratila - "Novosadski je i malko praviti se blesav"

Ćerka pokojnog Đorđa Balaševića oglasila se nešto ranije na društvenim mrežama porukom upućenoj grupi Frajle od kojih, kako je navela, očekuje izvinjenje.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Facebook/Screenshot

Problem između Frajli i Jelene Bebe Balašević izbio je nakon što su počele da kruže glasine da porodica Balašević navodno ima veze s uklanjanjem Jutjub kanala benda, zbog kog su morale da pokrenu novi, kao i da im je porodica zabranila da izvode Đoletove pjesme.

Beba je u prethodnoj objavi na Fejbuku istakla da njena porodica nikada nije branila Frajlama da izvode pjesme njenog oca, kao da nemaju nikakve veze s kanalom na Jutjubu, te da očekuje da grupa to demantuje.

Nevan Buča jedna od osnivačica grupe Frajle, odgovorila je Jeleni Bebi Balašević.

"Draga Bebo, čitamo tvoje statuse te evo nekoliko informacija. Nikada nismo izjavile da naš Jutjub kanal ima bilo kakve veze s tobom niti nas je ikad iko pozvao da komentarišemo tu temu. Nijedne novine, niti jedan portal, novinar, niti bilo ko osim tebe u ovim statusima", započela je ona na Fejsbuku i dodala:

"Iskreno ne znamo ko je to uopšte rekao i povezao naš Jutjub kanal s tobom (vama) i za to smo prvi put čule ovim putem pa evo i lijepe prilike da pozovemo sve da 'zaprate' naš kanal. Mi smo veliki ljubitelji Đoletove muzike, lika i djela i to smo uviek pričale, javno i privatno".

"Takođe poštujemo tvoju porodicu, s vama smo uvijek imale korektnu suradnju i to je također javno poznato. Zvale smo te i pisale ti (ostale bez odgovora), a evo sada i ovako... Imaš poziv od nas za kafu jer novosadski je ljubav, Frajle", poručila je Nevena u ime benda.

Zatim je uslijedio i Bebin odgovor:

"Draga Nevena, odgovor ste dobile prošle godine od ljudi koje ste kontaktirale. Niste ga ispoštovale. Ja stvarno nisam bila raspoložena za razgovor u to vrijeme, sigurna sam da razumiješ i zašto. Nešto mi je teško da povjerujem da prvi put čujete da se nestanak vašeg kanala pripisao nama. Možda ne čitaš šta pišu fanovi i na vašoj stranici, i šta pišu novine već skoro godinu dana i u koji se kontekst stavlja moja porodica. Možda. Nismo vam nikad ništa branili. Iako neki autori i to rade, pa čak i napismeno, sa sve svojom izjavom i potpisom... Možda ste se sretale s tim. Ali ne od nas. Novosadski je mnogo toga lijepog, ali nažalost novosadski je i malko praviti se blesav ponekad", poručila je Beba.

Izvor: Facebook/Beba Balasevic

Balašević je preminuo u februaru 2021. godine:

