BALAŠEVIĆEVA SUPRUGA PROGOVORILA O ĐOLETOVOM PISMU KOJE IM JE OSTAVIO U AMANET! Olivera: Nije otišao razočaran!

Muzičar Đorđe Balašević ostavio je svojoj porodici u amanet pismo o tome šta da rade kada njega ne bude, otkrili su njegovi najbliži gostujući u emisiji "TV lica kao sav normalan svijet".

Sadržaj ove poruke nikada neće biti objavljen, ali je ćerka Jelena ispričala kako je to toga došlo.

"S obzirom na to da je Đole gledao na život s puno humora, on je prošlog novembra napisao nama jedno pismo, tj. mejl. Mi smo se družili tada i viđali svaki dan. Želeo je da nešto bude zapisano. Ne mislim ja nigde da idem, govorio je", rekla je Jelena i dodala:

"To nije bio spisak zahteva, već kao Kiplingova pesma. Neće biti nikad objavljena, jer je to nešto između njega i nas. Kad sam to dobila, nisam želela da čitam. Sve nas je pripremio na to. Jedna od poruka je bila kako da se ponašamo kad plotun bljuvotina krene na njegovu porodicu, govorio je kako da se odnosimo prema njegovom autorstvu. Mi samo to sprovodimo, kao čoveku koji nam je ispunjavao sve želje."

Druženje s Tanjom Peternek Aleksić krenulo je u biblioteci u Vrbasu na promociji knjige "Planeta dvorište", koju je Olivera Balašević napisala prije dvije godine i u kojoj je opisala svoje detinjstvo i odrastanje uz samohranu majku, čije je prezime Savić s ponosom stavila na korice knjige kao znak poštovanja prema svemu što je učinila za nju i njenog brata.

Olivera je govorila o srećnom djetinjstvu, koje nije bilo lako, o sportskim medaljama koje je donosila da usreći majku, kao i ocu, čiju ljubav nikada nije imala.

"Majka je imala samo etikete. Ona je došla u Zrenjanin iz Kovačice puna naive, koju su tamo njegovali. Vjerovala je da je svijet dobar kao Kovačica. Otac nije učestvovao u odrastanju svoje djece. To je jedna sitna palanačka tragedija. Bio je sin jedinac. Imao je kućerdu na lakat. Kad je počela moja sportska karijera, mislila sam da će ime pročitati u novinama i biti ponosan i da će se pojaviti na vratima, da će oni biti zajedno i srećni što imaju takvu djecu. Prolazila sam ulicama gdje on stanuje i radi" - sjetila se Olja.

Ispričala je i za poziv koji mu je uputila kad je dobila već dvoje djece. - Odlučila sam da ga pozovem kad se rodila Jelena. Predstavila sam se svojim imenom i novim prezimenom. Pauza je dugo trajala. Izgovorio je samo: "Pogriješili ste." Možda je mislio na to da se nisam javila... Negdje smo u isto vrijeme spustili slušalicu, to je jedino što smo uradili zajedno - ispričala je udovica kantautora.

Đorđe Balašević je prvi put iz knjige saznao da Oliverina majka nije željela da je rodi, što je ispričala prvoj komšinici kad su se selili u novi stan:

"Nisam htjela da je rodim. Neka mi bog oprosti. Počeo je da se okreće od mene i Zorana (stariji brat, op. aut.). Osjetila sam da još jedno srce kuca u meni. Skakala sam s visokih merdevina ne bi li otišla... Stavljala sam kamen na stomak. Nije se dala. Znala sam ja da je jaka"- bile su riječi Oliverine majke.

Razgovor je nastavljen u Novom Sadu, u studentskom domu, u sobi 212, za koju je vezuju najnežnije uspomene na prve dane ljubavi, na susret na kupalištu Štrand i akrobacije u skoku u vodu koje je izvodila da bi je primijetio. Prisjetila se izvirivanja na prozor da vidi kada Đorđe stiže, govorila o sletanju niz hodnik studenjaka opjevanom u pjesmi.

Otišao je sa ujverenjem da sam jaka. Prvi put kad su se odškrinula nebeska vrata... Nije otišao ni razočaran, a ni rezigniran. Uživali smo sa našim unukama. Učila sam ih lastiša. Posmatrao je sve zadovoljno i mirno. I to je tako - zaključila je Olivera Balašević.

Đorđe Balašević preminuo je iznenada 19. februara u 67. godini.