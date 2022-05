NI ON NI JA NE BISMO PRIZNALI DA SMO RASKINULI JOŠ STO GODINA! Stanija otkrila koliko dugo je već sama i zašto je ĆUTALA

Stanija i Marko su raskinuli, a vest je odjeknula čim se vratila iz Amerike u Srbiju.

Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic

Po povratku iz Amerike, Stanija Dobrojević je priznala da je ponovo solo, odnosno da je raskinula dugogodišnju vezu s Markom Markovićem, iako su planirali zajednički život u njenom novom penthausu.

Vezu su nastavili posle rijalitija i nisu se razdvajali, a čak su i zajedno trenirali, čime se starleta redovno hvalila, ali je, kako kaže, daljina učinila svoje.

Otkrila je da nisu zajedno već duže vreme, a nakon raskida se posvetila uređenju luksuznog stana u Rumi koji je, kako se pisalo, platila 150.000 evra.

"Nismo zajedno već dva meseca, daljina je učinila svoje. Da sam ostala u Americi ni on ni ja ne bismo potvrdili da smo raskinuli još sto godina, ali stigla sam u Srbiju i svi me za to pitaju, pa mi je lakše da se stavi tačka i što se javnosti tiče", rekla je Stanija o raskidu s Markom.

Pogledajte kako izgleda njen novi dom u kojem će, ipak, živeti sama:

