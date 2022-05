NEMAM NIŠTA VEŠTAČKO NA SEBI, NEĆU DA SE UNAKAZIM! Vera Matović (75) progovorila o operacijama, pomenula Nedu Ukraden!

Pevačica Vera Matović i u osmoj deceniji obožava da nosi dekolte, priznaje da joj prilaze mlađi muškarci i smatra da "narod voli prirodno".

Folk zvezda Vera Matović, za koju kažu da je najbogatija na estradi, ima 75 godina i i dalje je popularna i vredno nastupa, a energije po kojoj je prepoznatljiva ne manjka joj ni u osmoj deceniji. Smatra da ona i koleginice koje su njenih godina imaju još uvek šta da pokažu, kao i da ih publika i dalje želi.

Vera je otkrila da za njom, kao i za Nedom Ukraden (71), i danas uzdišu mlađi muškarci, naročito kada istaknu bujno poprsje, što obe vole da rade jer, kako kaže, imaju šta i da pokažu.

"Naravno da nas gledaju i mladi muškarci, a zbog čega, to moraš njih da pitaš! Volim da nosim dekolte, zašto da ne ako ti nešto lepo stoji?!Smatram da i meni i Nedi Ukraden lepo stoji dekolte i u ovim godinama", ponosno je rekla pevačica, koja priznaje da voli slobodnije da se oblači, a tvrdi i da ništa na sebi nije radila.

"Nemam ništa veštačko na sebi. Sve je majka priroda. Ne kritikujem one koji to rade. Ako im nije dobro, ispaštaće. Narod mnogo voli prirodu. Nemam botoks i ne želim. Neću sebe da unakazim. Dokaz sam da se ima za šta biti ponosan na broj godina, shodno biografiji, izgledu i porodičnom statusu. Nema godina, nema loših pesama. Ne može pevač da bude star. On nikad ne može da ostari. I kad ode u penziju, on je neko koga treba ceniti i poštovati. Tako i nas žene", rekla je Vera Matović koja smatra da među mlađim koleginicama nije primetila onu koja bi mogla da je zameni.

"Kad razmislim, nema slične meni. Nisam primetila, iskreno, da neka pevačica podseća na mene i da može da bude moja naslednica. Ja možda imam specifičnu boju glasa, pa narod to voli. Po tome sam prepoznatljiva godinama. Ali nisam videla da me je neka imitirala i da može to uspešno da uradi. Zato i ne pevaju moje pesme. Ali narod to voli", poručila je s osmehom.

