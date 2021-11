U ŽIVOTU MI MUŽ NIJE REKAO DA SAM LEPA! Vlasnica najskuplje vile na Dedinju o braku i prevarama - "Nemojte da nasedate"

Pevačica otkrila da joj suprug retko deli komplimente, te da je samo jednom čula šta je jednom reko kolegi.

Vera Matović godinama je u skladnom braku sa harmonikašem Ratomirom Raćom Matovićem, ali iako godinama žive u srećnom braku, pevačica kaže da joj suprug retko kad deli komplimente.

"Kakvi da mi kaže lepotice... To mi u životu nije rekao. Samo je jednom rekao svom kolegi kada me je prvi put sreo: 'Slatka mala, nije loša'... E to su bili komentari koje je on tada komentarisao i to mi je preneo taj kolega. Nikad mi nije rekao da sam lepa, a ne treba ni da mi kaže, jer ja ne volim to poltronisanje, donošenje cveća...", rekla je pevačica u emisiji "Grand njuz", pa dala savet svim ženama:

"Takve ljude gledam i uvek kažem nemojte žene da nasedate na cveće, znajte da je bio u šteti nekoj, kod neke druge i sad dolazi kući da se pravda. Možda bi on ostavio i ženu, ali nije mogao zbog dece, ali ipak je i to lepo da deca ne ispaštaju. Nisam nikad za razvode, poštujte taj svoj brak, poštujte decu da vam ne odu stranputicom. Vodite računa i dobro razmislite za koga ćete da se udate ili koju ćete da oženite. Neki budu po 7, 8 godina kao u ljubavi, onda se udvaraju jedni drugom, a onda čim se venčaju, posle mesec dana razvod braka, ja to ne mogu da verujem. Znači papir su dobili i neće da trpe jedno drugo".

