PRIJE PJEVAČICE HTIO DA SE OŽENI 9 GODINA STARIJOM DJEVOJKOM: Isak prvi put progovorio o ljubavnom životu

Isak Šabanović je navikao da krije svoj privatan život, ali otkako je u vezi s Aleksandrom Mladenović sve mu teže ide.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Instagram/aleksandra_mladenovic_

Isak Šabanović i Aleksandra Mladenović dospeli su u žižu interesovanja zbog ljubavne veze koju su dva mjeseca skrivali od javnosti.

Međutim, kada su razotkriveni, priznali su da su zaljubljeni jedno u drugo. Iako se o Aleksandrinom ljubavnom životu dosta zna, pa i to da nije imala sreće s muškarcma, Isak je svoj privatan život držao daleko od javnosti.

Čuvao je u tajnosti dugogodišnju vezu s devet godina starijom devojkom čiji identitet i dalje ne želi da otkriva, a koju je bio spreman da oženi.

"Četiri godine smo bili zajedno, ona mi je ujedno i najstarija djevojka s kojom sam bio. Mislio sam tada da ću da se oženim, ali bilo pa prošlo", rekao je pjevač za "Grand online".

Nedavno je otkrio da on i Aleksandra nisu željeli da na račun veze dobijaju prostor u medijima, kao i to da mu je pjevačica prva prišla i da je sve počelo zahvaljujući njoj, jer on nikada ne b imao hrabrosti za prvi korak.

Pogledajte kako su ih kamere uhvatile u "laži":