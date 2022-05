SLAVICA ĆUKTERAŠ PREKINULA IVU ŠTRLJIĆ! Zamalo se posvađale zbog MUŠKARACA - "Ja nisam kao većina, ja sam PAMETNA!"

Glumica i pevačica iskazale različito mišljenje o iskusnim muškarcima - jedna ih veliča, druga kaže "taj je prolupao"

Pevačica Slavica Ćukteraš i glumica Iva Štrljić sukobile su se u emisiji Sanje Marinković, kada su podelila različita mišljenja o muškarcima.

Dok je Iva govorila o prednostima veze sa muškarcima u zrelim godinama, Slavica je potkopavala svaku njenu izjavu:

"Žene s godinama samo dobijaju, ako sa njima znaju lepo da sarađuju, a ne ako se bore sa godinama. Ja, na primer, volim da muškarac ima ozbiljno životno iskustvo iza sebe. Kada je imao brakove, kada je nekog voleo i za nekog se borio, ima ožiljke na duši... Meni se to dopada jer je taj neko ko je sadržajan, čovek koji iskustvo", rekla je Iva, da bi se Slavica nadovezala i rekla:

"Taj je prolupao", dobacila je pevačica.

"Ne treba da idu na korekcije, estetske i slično, svaka bora na licu je bitna", nastavila je Iva, da bi Slavica rekla:

"Žene žive u bajkama, mene to nervira. A muškarac po istom šablonu ide od žene do žene i prodaje tu priču, a one to gutaju".

Tada se u raspravu umešala Jelena Trivan koja je rekla "da nisu svi isti, od takvih nećete dobiti ni nežnost ni posebnost koju tražite", na šta je glumica rekla:

"Ja nisam većina, ja sam jedna pametna osoba".

