KONAČNO - UDAJE SE MIA BORISAVLJEVIĆ! Otkrila sve detalje GALA PROSLAVE, od jedne stvari zavisi da li će obući venčanicu

Pevačica Mia Borisavljević konačno staje na ludi kamen!

Izvor: Instagram/miaborisavljevic/screenshot

Pevačica Mia Borisavljević je već nekoliko godina u vezi sa kolegom, pevačem Bojanom Grujićem, sa kojim ima dvoje dece. Jednom prilikom su otkrili da su često na meti šaljivih komentara porodice i prijatelja jer još uvek nisu izgovorili sudbonosno "da", iako žive zajedno.

Ipak, to će se konačno dogoditi! Mia i Bojan već uveliko planiraju svadbu, saznaje Kurir, a pevačica otkriva sve detalje.

"Ne znamo još ništa definitivno, ništa nam crkva nije potvrdila zbog Petrovskog posta. Ništa nije konačno, niti potvrđeno što se tiče datuma, treba i građansko venčanje da zakažemo, a to ćemo čim nađemo odgovarajući prostor. Rano je sve, u organizaciji smo svega trenutno. To će biti i venčanje, i krštenje mlađe ćerke, i njen prvi rođendan, sve u jednom. To bio sve trebalo da se desi do 10. jula", objasnila je Mia za Kurir.

Kako kaže, nema osećaj da će se udati, a kada je u pitanju venčanica, čini se da sve zavisi od pevačicinog raspoloženja u tom trenutku.

"Iskreno, nemam neki utisak da se udajem. Mi smo godinama već zajedno, živimo i funkcionišemo kao porodica, ništa se specijalno neće promeniti. Više imam utisak kao da ćemo napraviti neku dobru žurku, za oko stotinu ljudi", priznaje pevačica, koja će, po svemu sudeći, na svoje prezime dodati muževljevo.

"Kada je reč o venčanici, nisam još to definisala, ne znam šta ću obući. Možda ću venčanicu, a možda i neku opušteniju varijantu. Što se prezimena tiče, ili ću dodati Bojanovo ili oduzeti svoje, videćemo još, da ne bude da se samo ja u porodici prezivam drugačije", rekla je ona.