POSLALA SAM MU VIDEO S NOVOM FRIZUROM: Marina Tadić priznala zašto se ošišala NA KRATKO i kako je reagovao njen suprug!

Marina Tadić napravila je drastičnu promenu kada se ošišala, a priznaje da njen suprug ne voli žene s kratkom kosom.

Izvor: TV Pink / screenshot

Pevačica Marina Tadić napravila je drastičnu promenu šišanjem na kratko budući da je oduvek imala dužu kosu otkako je na estradi, ali se ispostavilo da je odluka bila pun pogodak, jer su fanovi oduševljeni novim izdanjem koje se i njoj veoma dopada.

Marina je pre skoro godinu i po dana postala majka, poznato je da redovno trenira i važi za jednu od najzgodnijih pevačica, preležala je i koronu, a sada je otkrila zašto se odlučila na drastičan korak.

"Svaki dan treniram, kosa mi je u repu. Svaki dan mi je tako, jedino kada imam neki događaj, neka snimanja, pa napravim neku frizuru, ali mislim mi je od sedam dana u nedelji pet dana u repu... Koja je poenta? Nemaš frizuru! Ovako mi je lakše, za dva minuta opereš i osusiš kosu, to je tolika sloboda", rekla je Marina, koja smatra da to nije pitanje hrabrosti, već ludosti.

"Želela sam promenu, a i jako mi je opadala kosa posle dojenja i posle korone. Bilo je neophodno ošišati neki deo, i onda kada sam već malo ošišala, reko' hajde onda da promenimo sve! Mislim da ova frizura i prati pesmu koja izlazi za koji dan, letnja je i sve to prati tako nešto, mislim da će to biti super", priznala je Marina, pa otkrila i kako je njen suprug Uroš reagovao kada ju je video s novom frizurom.

Izvor: TV Pink / screenshot

"Samo sam ga pitala gde je, je l' sedi, onda sam mu poslala video nove frizure, on je bio šokiran, pitao me šta sam to uradila... Moj suprug je od onih muškaraca koji ne vole kratku kosu na ženi, ali posle, kada me je video uživo, rekao je da je super, da mi lepo stoji... Prosto, on će podržati svaku moju odluku, jer je pravi muškarac, stoji uz mene, tako da i da mu se ne sviđa, nikad neće to reći i prebaciti. Možda kroz neku sugestiju... Jeste, eto, bio u šoku, ali je prihvatio", iskrena je bila Marina u emisiji "Premijera", a dodala je i da ju je upravo suprug nagovarao da se vrati na muzičku scenu.