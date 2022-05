KUPIO KUĆU OD POLA MILIONA! Sloba priželjkuje dete, progovorio i o obožavateljki iz CRNE GORE

Sloba Radanović otkrio je da on i Jelena rade na proširenju porodice nakon što su pronašli kuću iz snova i preselili se u nju.

Izvor: Instagram/jeja.radanovic

Sloba Radanović se u februaru drugi put oženio nakon dugogodišnje ljubavi s Jelenom, s kojom odnedavno živi u novom domu. Kuću su dugo i pažljivo tražili, a sada ispunjavaju svoje želje, pa će se nakon teretane u raskošnom dvorištu uskoro naći i bazen.

Sloba je s osmehom povtrdio da on i Jelena rade na proširenju porodice, a poznato je da žive s njenim sinovima iz prethodnog braka, prema kojima se pevač ponaša poput pravog oca.

Za kuću je navodno dao pola miliona evra, a sada je otkrio neke nove detalje.

"Moj bazen se trenutno radi, tek sam se doselio, otom potom. Napravio sam teretanu, to mi je bila želja, prostoriju sam opremio po svom ukusu, to je neki moj kutak u kojem ću provoditi najviše vremena. Sramota me je da pričam o ciframa, mislim da je to nepotrebno. Našao sam kuću koja mi odgovara, tražio sam da je mirnije mesto, predivan kraj, kao da sam tamo deset godina. Komšije su super. Svi mi govore da je Miroslav Ilić blizu, voleo bih da ga čujem sa terase da peva 'Voleo sam devojku iz grada'", rekao je Sloba koji je pretrpan zakazanim nastupima i radi na novim pesmama.

"Imponuje mi što nas ljudi traže svuda, menadžera pitam da li ima dušu. Ne grabim da uzmem sve pare ovog sveta, treba da ostavimo malo perioda i za nas, da uživamo u letu. Nikad ne pitam za koje pare radim, samo dobijemo koverat na kraju", rekao je, pa se prisetio jednog neobičnog iskustva s obožavateljkom.

Izvor: Instagram/slobaradanovic/printscreen

"Nisam bio progonjen, bila je jedna u Crnoj Gori koja je bila simpatično luckasta. Stalno je dolazila na moje nastupe, pokušavala je da me poljubi, gađala me je nekom čizmom, jer nisam hteo da je poljubim. Čekala me kod parkinga, nije mi dala da uđem u auto. Nije prešlo neku granicu da sam se osetio ugroženo", ispričao je Sloba Radanović.