BRANKA BLEK ROUZ IMALA SAOBRAĆAJKU KOD UŠĆA: Srpska striptizeta završila u suprotnoj traci - "Bog me sačuvao"

Branka Blek Rouz doživela je saobraćajnu nesreću u Beogradu.

Izvor: Kurir TV printscreen

Najpoznatija srpska striptizeta Branka Blek Rouz doživela je udes kada se vraćala sa gostovanja u jednoj emisiji. Krenula je ka gradu, kada se u nju ogromnom brzinom zakucao automobil u kom su bila dva mladića.

"To se dogodilo na raskrsnici kod 'Ušća', neka dva mladića su kroz crveno prošla i udarila me nasred raskrsnice, ja sam se isprevrtala kao na filmu, auto se bočno okrenuo i kako sam se prevrtala završila sam skroz u drugoj traci", rekla je Branka i nastavila:

"Hvala Bogu nemam povrede, samo u Boga verujem i nemam nikakvu povredu, malo sam samo ugruvana, ali su me snimali i rekli su da imam lakše telesne povrede, ali ništa strašno".

Kako je udarac bio jak, automobil je u potpunosti uništen.

"Totalna je šteta, auto nije ni moj, nego od drugara, pozajmila sam od njega jer sam ja moj nedavno prodala, katastrofalno je, ali osiguranje će pokriti štetu. Sigurna sam i znam da je mene samo Bog spasio. Meni je ovo treći udes, 2005. godine sam pala sa mosta sa 20 metara visine, a 2001. godine mi je pukao točak i izokretala sam se. Sve je bilo sa prevrtanjem i nije mi bilo ništa, a ja sam stvarno samo rekla: 'Gospode Bože, pomozi mi, spasi me!'. Kako sam to rekla, tako je auto i stao. Od sinoć se molim Bogu, danas sam i do manastira išla, ja sam vernik i tako to doživljavam".