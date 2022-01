PRVOG SAM PREVARILA, DRUGI ME JE OSTAVIO TRUDNU! Ispovest najpoznatije srpske striptizete, otkrila sve o BIVŠIM MUŽEVIMA

Branka Blek Rouz ogolila svoj privatni život.

Branka Blek Rouz jedna je od najpoznatijih srpskih striptizeta, a o njenom privatnom životu se do sada malo toga znalo.

U emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji otkrila je sve o svojim brakovima, ali i govorila o odnosu sa sinovima koji je oduvek bio otvoren.

Branka se udala prvi put sa 17 godina, iz kog braka ima sina Vladimira, a drugi put živela je vanbračno sa muškarcem sa kojim je dobila sina Aleksandra.

"Prvog muža sam prevarila i nisam mogla da se nosim sa tim. Udala sam se sa 17 godina, on mi je prvi muškarac i počinjem ja da radim. I sa koleginicama sam počela da zapažam lica. Ja sam prekidala svoje veze kada mi se svidi drugi muškarac i desi mi se preljuba, koja me je uništila i ja sam shvatila da ja nisam prevarila njega, već sebe. Mi smo imali dete tada i mi smo se razveli. Sada smo dobri prijatelji", zaočela je svoju ispovest.

Sa drugim mužem dobila je sina Aleksandra, ali se ta veza raspala.

"Drugi je prevario mene. Nije bilo teško saznati, on je takav čovek i dan danas je švaler. U to vreme sam to doživela teško, tada sam bila trudna sa svojim drugim sinom. Uglavnom to sam prebolela tako što je sva ljubav preneta na dete. Ja sam i sa njim u dobrim odnosima, on i dan danas kada se napije zove mene. On ima decu sa tri žene, uglavnom on voli žene i takav mu je život", otkrila je Branka, koja ne krije da je i danas u odličnim odnosima sa svojim bivšim muževima.