STO PUTA SU MI NUDILI, SVI MISLE DA UZIMAM NEŠTO: Mile Kitić priznao da li je probao drogu - "Imam 70 i skačem na bini"

Mile Kitić je otvoreno govorio o alkoholu i narkoticima, a otkrio je i da li mu je ikada neko nešto sipao u čašu.

Izvor: Instagram/milekitic

Mile Kitić je već decenijama na sceni i u 70. godini jednako energičan kao i u mlađim danima, a s obzirom na aktuelnu temu oko vožnje u alkoholisanom stanju ili pod dejstvom narkotika, otkrio je da li je imao takva iskustva.

Njegov mlađi kolega Darko Lazić priveden je zbog ovih prekršaja, a Mile ističe da je apsolutno na strani policije kada su takve stvari u pitanju.

"Ja to ne podržavam, u bilo kom smislu, da voziš pijan, prebrzo voziš.Ali može se pogrešiti. Po meni nije prekršaj ako je ograničenje 50 kilometara na čas, a ti voziš 70 kilometara na čas nekim fimim pravcem i noću. I to je prekršaj, to je tačno, ako ugrožavaš nekoga. Tako da sam ja apsolutno na strani policije koja radi svoj posao, bilo ko da je u pitanju", rekao je pevač, pa otkrio da li mu se nekada desilo da mu spaju drogu u piće.

"Ne, nikako, bar da ja znam, možda sam imun na to. (smeh) Nikad nisam probao ništa od toga. Meni sto puta dođu kada sam pevao po Evropi: 'Hoćeš?'... Svi misle da ja uzimam nešto, jer imam 70 godina, ja sam lud, ja sam na bini pokretan, pun sam energije, misle mora da nešto uzima... Popijem jedno dva-tri pića, malo zbog energije, ali stvarno baš ništa. Nikada nisam ni cigarete pušio", poručio je Mile Kitić.