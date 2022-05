Barbara Bobak nakon raskida i skandaloznog ponašanja Darka Lazića, još jednom govorila za medije.

Javnost i dalje bruji o skandaloznom ponašanju pevača Darka Lazića koji je pre nekoliko dana priveden zbog prekoračenja brzine, kao i vožnje pod dejstvom alkohola i narkotika, a ubrzo je isplivalo i da je slučaju o kojem danima pišu mediji prethodio i raskid sa verenicom Barbarom Bobak.

Pevačica se u nekoliko navrata oglašavala i govorila o raskidu sa Darkom, a sada je u emisiji "Premijera vikend specijal" još jednom komentarisala celu situaciju.

Ona je ovom prilikom istakla da se sa pevačem nije čula, ali i da to i ne planira.

"Nismo se od onda ni čuli ni videli i tako će da ostane. Ja nisam odgovarajuća osoba koja može da daje bilo kakvo mišljenje o tome zato što sam ja mnogo više emotivnije upletena nego drugi. Prosto nisam iznenađena što se desilo. Stvari će se promeniti ili ne. Ako mu je stalo do bilo koga osim sebe onda hoće, ako nije onda neće, nisam merodavna da to kažem, vreme će to pokazati", rekla je.

NISAM IZNENAĐENA ŠTO SE TO DESILO! Barbara Bobak oštro o Darku Laziću i privođenju - otkrila da li su se ČULI!

Podsetimo, Darko Lazić je zbog niza saobraćajnih prekršaja bio priveden i izrečena mu je maksimalna novčana kazna u iznosu od 200.000 dinara, zabrana upravljanja motornim vozilom na godinu dana i 10.000 dinara za prekoračenje brzine.

