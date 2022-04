NIKO NE ZNA ŠTA JE IZA ZATVORENIH VRATA! Ispovjest Barbare nakon SKANDALA: "Molila sam Darka! Bila sam izgubljena"

Darko Lazić našao se u centru skandala kada je zbog niza saobraćajnih prekršaja završio u pritvoru, a prije toga je okončao vezu s vjerenicom Barbarom Bobak.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Barbara Bobak sada je otvorila dušu i progovorila o raskidu s Darkom Lazićem, kao i večeri kada je pjevač završio u pritvoru zbog vožnje u alkoholisanom stanju.

"Ne znam kako da definišem kako se osjećam. Nezhvalno je i teško, nemam vrijeme za sebe da se izborim sama sa tim, da odbolujem svoju bol", rekla je Barbara.

Darko je sporne noći radio alko i droga test, koji su pokazali da je pozitivan na kokain, te mu je izmjereno i 0.91 promila alkohola u organizmu i njemu je izrečena maksimalna novčana kazna.

"To veče smo bili slabo u kontaktu, nije me zanimalo gdje je. Pričali smo kad se vraćao nazad, molila sam ga da spava tamo gdje je bio ukoliko je konzumirao alkohol, jer ja s tim ne mogu više da se nosim. U tom nekom momentu ga je zaustavila policija, dalje nisam upućena, zaspala sam", rekla je Barbara u emisiji "Ekskluziv" i otkrila:

"Iznevjerena sam odavno, nisam bila iznenađena, ni jedan njegov loš postupak ne može da me iznenadi. Više sam bila izgubljena nego ljuta i razočarana, ljutnja i razočaranje su me davno prošli. Pisao mi je kad je izašao, ali ja sam se pokupila i otišla kod svojih. Nismo se čuli. To što je on uradio nije bilo okidač ili razlog, ja ne želim da budem žrtva".

Lazić je rekao da je pio jer je bio emotivno razoren zbog raskida s Barabarom:

"Nije trebalo to da uradi, pripisaću to njegovom stanju, njemu na obraz i na čast nek ide sve što kaže. Ja ću ostati čista, da ispoštujem njegovu djecu i majku. Čula sam se sa njegovom majkom, ima svojih briga i svojih trauma koje je prate u životu, njoj nije lako. Izvinila sam joj se što to nije uspjelo, poželjela sam joj sve najbolje i sreću što se tiče njega", poručila je Barbara i dodala:

"Govorila sam mu da je veliki dečko, i da radi sve što radi dok ne utiče na mene i našu vezu. Uticalo je, uticalo, pa se desilo. Niko ne zna šta je iza zatvorenih vrata, naša veza je bila dugo disfunkcionalna, ali kad nekog voliš, trudiš se da to popravljaš, da se nadaš da će stvari biti bolje. Želim mu sve najbolje, svu sreću".