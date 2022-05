NISMO MALA DJECA, KO JOŠ SIPA KOKAIN U PIĆE! Bokser bijesan na Darka Lazića, raskrinkao pjevača!

Bokser Marko Nikolić, nakon čijeg rođendana je uhapšen Darko Lazić, koji je bio pozitivan na kokain, prvi put je progovorio o svemu, prenosi Kurir.

"Svi me pitaju da li se na estradi koriste narkotici... kao prvo nije moja stvar, a kao drugo to što je njegov menadžer izjavio nije u redu. Uostalom, ko će šta da radi to je njegov problem", rekao je Marko Nikolić u Jutarnjem programu.

"Mnogo mi je žao što je tako ispalo. Pljuje se po restoranu gdje sam to pravo. Ta žurka nikad bolja nije bila i bili su uspješni ljudi na njoj. Do tri sata svi smo izašli. Ja sam isto popio, ali sam auto ostavio na parkingu i otišao taksijem. Koliko sam ja pročitao njega je policija oko 10 do 4 zaustavila. To je sat vremena... Da li je on još negdje bio posle, ne znam. Odgovorno tvrdim da u tim čašama nema šta da je neko sipao, pa nismo mala djeca, ko još sipa kokain u čašu? Glupost. On je sve vrijeme bio za stolom", rekao je Marko u "Novom vikend jutru".