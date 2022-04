ĐORĐE DAVID JE TIRANIN PREMA NAMA! Takmičar Zvezda Granda otkrio detalje saradnje s rokerom i priznao da li ga se PLAŠI

Učesnik Zvezda Granda Stefan Tomić, čiji je mentor Đorđe David, otkrio je kakav je roker kada ih priprema za nastupe.

Jedan od takmičara Zvezda Granda, kojem je mentor Đorđe David koji važi za veoma strogog i zahtevnog saradnika, otkrio je kako je raditi sa rokerom i šta zahteva od svojih kanidata.

Stefan Tomić iz Kraljeva priznao je da je njegov mentor pravi tiranin kada je reč o pripremama kandidata.

"Jeste, ja ću vam odmah reći da jeste!"

"Traži tačnost do perfekcije, u stanju je da nas na probi vrati za najsitniju grešku po sto puta. Znači, krene pesma, ako pogrešiš na sredini, vraćaš se na početak. Nemamo mi kao kandidati tu prostora da sami izmišljamo 'toplu vodu'. Baš često imamo probe i on nas usmerava na način na koji on smatra da treba i mi ga slepo slušamo", objasnio je takmičar i otkrio da li strepi od reakcije Đorđa Davida budući da je veoma strog.

"Nije to strah, ali poštovanje prema njemu kao veličini, znamenitoj ličnosti iz sveta muzike, postoji. Eto, to je više strahopoštovanje!", rekao je takmičar.

