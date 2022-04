ZVALI SU ME I PITALI DA LI JE ISTINA DA SAM TEŠKO BOLESNA! Lepa Lukić otkrila kako se oseća posle priča da je u BOLNICI

Lepa Lukić priznala je da se osećala loše i otkrila detalje svog zdravstvenog stanja, a ispričala je i da li je završila u bolnici.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Nedavno je medijima odjeknula vest da se zvezda narodne muzike Lepa Lukić ne oseća dobro i da je završila na infuziji, a pevačica je sada otkrila detalje svog zdravstvenog stanja.

Lepa je demantovala navode da je bila hospitalizovana, ali je priznala da je imala grip i da nije mogla ustati iz kreveta.

"I ja sam valjda od krvi i mesa, imala sam neki grip, pa i mene je nešto uhvatilo, ali su napisali da sam u bolnici, a ja nisam ni videla bolnicu. Zvali su me da pevam na nekoj televiziji, ja sam rekla da me smlatio grip i da ne mogu da ustanem iz kreveta, a oni napisali 'Lepa u bolnici i u teškom stanju', kao umirem", izjavila je Lepa.

"Pogađa me što neistinu pričaju. Zove me Čikago, Toronto, Kanada, imam prijatelje tamo i pitaju me je l' istina da sam bolesna i da sam u teškoj situaciji... Ja kažem: 'Ljudi, nisam, prošlo me'. Nije to lažna vest da sam se ja bila razbolela. Bila sam prehlađena, smlatilo me, nisam dva dana mogla da jedem i jednostavno sam se povratila.Išla sam i izvadila krv i sve je u redu, dobri su rezultati. Prošlo me kao da i nisam bila bolesna", ispričala je Lepa Lukić.