SAŠA POPOVIĆ I LEPA BRENA BILI U VEZI? Otkrivena ISTINA o njihovom odnosu - "Vremenom je postalo sve TEŽE!"

Poznati harmonikaš otkrio da li je istina da su Lepa Brena i Saša Popović bili u vezi.

Lepa Brena i Saša Popović godinama su zajedno nastupali, kroz čitavu karijeru, ali i danas malo ko zna detalje njihovog odnosa.

"Slatki grijeh" raspao se 1994. godine, a pojedini članovi nastavili su da se bave muzikom.

Još od dana najveće slave ovog benda spekulisalo se da su Lepa Brena i Saša Popović bili u emotivnoj vezi, što je Živojin Matić Žile, klavijaturista jednom prilikom i ispričao za medije. Ipak jedan poznati harmonikaš tvrdi drugačije.

"Razumijem što je svima osamdesetih djelovalo da su Sale i Brena bili zajedno, i ja bih u to vjerovao da ih oboje dobro ne poznajem ì da nisam s njim provodio dosta vremena. Oni su prije svega bili i ostali veliki prijatelji, međutim, kako su provodili tolike dane zajedno, vremenom je taj odnos dobio na težini, ali ne u muško-ženskom smislu. Ma kakvi", rekao je harmonikaš prije nekoliko godina i objasnio da je Popović Brenu zavolio kao da mu je rođena sestra.

"Kupovao joj je najljepše haljine i kostime za scenu, ali nikad nije imao namjeru da je osvoji, prosto su se voljeli kao da su najrođeniji. I on nju, i ona njega. Umio je da joj pripremi i žurku iznenađenja za rođendan, unajmio bi joj igrače, plesačice, najbolju hranu, piće, nekad su te proslave bile na skupim jahtama… Ali Brena je to i zaslužila, preko nje se i Saša proslavio i prosto je htio da joj se oduži. Zbog te njegove pažnje i dan-danas svi misle da su oni bili u emotivnoj vezi, međutim, daleko od toga da je to tačno. Njih veže samo bliska prijateljska ljubav koju ništa ne može da poremeti", zaključio je izvor za Skandal.

Lepa Brena danas je u srećnom braku sa nekadašnjim teniserom Bobom Živojinovićem.