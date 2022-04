ISPLIVALA VELIKA TAJNA GRAND PRODUKCIJE! Otkriveno kako je nastala cela imperija - ni Saša ni Brena NE STOJE iza svega!

Boba Živojinović otkrio tajnu "Grand" produkcije.

Prethodne godine je kao bomba odjeknula vest da su Lepa Brena i Saša Popović odlučili da prodaju čitavu produkciju "Grand", a od tada nagađanja o sumi koju su uzeli i o tome ko je zapravo više profitirao ne prestaju.

Kako su zbog poslovnog angažmana u "Grandu" Brena i Popović oduvek i bili u fokusu, prodaja je označena kao mudar potez, a onda je tajna Bobe Živojinovića isplivala na videlo!

On je priznao da nikada nije imao potrebu da se medijski eksponira, ali da iza osnivanja "Granda" stoji upravo on.

"Mislim da sam se ostvario kao teniser, kao muž, kao roditelj i to mi je sasvim dovoljno. Ono kad se mi šalimo o tome 'muž Lepe Brene', ko stoji iza toga, stoji Boba Živojinović sa imenom, prezimenom, finansijama, edukacijama, poslom... I to jeste, mi jesmo porodica. Moji prijatelji znaju o čemu pričam, ostalo za javnost niti imam neke ambicije da se bavim javnim poslom. Sve što sam radio radio sam po intuiciji i pravio mojim parama. Ja sam osnovao Grand produkciju za dve nedelje", rekao je on.

Boba je zatim i otkrio da on i Brena sada već ulažu u nove projekte:

"Imamo nekoliko vrlo ozbiljnih projekata. Radimo ozbiljne investicije i na Zlatiboru, investiciju od skoro 50 miliona evra. Sad krećem investiciju i u Majamiju", zaključio je on.