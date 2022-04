VOZNI PARK SAŠE POPOVIĆA VREDAN 600.000 €! Obožava ljute mašine, a nedavno je za jednu pukao 150.000 € (FOTO)

Saša Popović nikada nije krio da je veliki fan automobila, te u svom voznom parku poseduje nekoliko skupocenih primeraka.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Saša Popović nedavno se pojavio na snimanju nove epizode "Zvezde Granda", a tom prilikom je pokazao novu besnu mašinu za koju je pukao 150.000 evra.

U pitanju je ponovo BMW i80, samo što za razliku od prethodna dva, jedan beli, drugi bakarni, njegov novi ljubimac sada ima istaknute linije žutom bojom, dok je ostatak u sivoj boji.

Inače, Popović je veliki ljubitelj luksuznih kola i u svom vlasništvu ima veliku kolekciju istih. Pored smarta za gradsku vožnju, poseduje (10.000 evra) i BMW i8, koji je platio 150.000 evra, "mercedes GL 350" (67.000 evra), "mercedes ML 320" (oko 10.000 evra), kao i dva automobila na električni pogon marke BMW, čija je ukupna vrednost blizu 200.000 evra, a kada se sve sabere Popović je za automobile "pukao" skoro 600.000 evra.

Popović je oduvek bio fanatik autmobila, a o tome je javno govorio:

"U to vreme je važilo pravilo da, ako imaš stan, ne možeš da kupiš kuću i obrnuto. Sećam se, pojavio se kod nas 'mercedes 190 E', jedan primerak je stigao u zemlju, baš kad smo te 1983. godine došli s turneje iz Australije, puni para. Odem da ga kupim, a oni kažu kako ga je već rezervisala gospođa Neda Ukraden, pa ne vredi ni što mogu odmah da iskeširam sav novac. Ipak, sedam dana kasnije su me zvali s objašnjenjem da je ona odustala i kupio sam ga. Inače, u to vreme sve pare koje smo zarađivali išle su na žiro račun. Inspekcija bi nakon koncerta odmah prebrojala karte i novac, a znalo se kome sve ide procenat: za opštinski porez, Crveni krst, dvoranu, pa državi i nama. Znam da sam te 1983. platio porez na ukupan prihod građana 200.000 maraka", rekao je svojevremeno Popović.

Zavirite i vilu porodičnu vilu Saše Popovića koji je nedavno investirao novac u novi biznis: