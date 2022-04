Bivša učesnica Zadruge Maja Marinković sve je šokirala kada je otkrila da nije u dobrim odnosima s ocem Radomirom Takijem Marinkovićem s kojim je bila jako bliska.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić/Mondo/Stefan Stojanović

Zahvaljujući rijaliti zvezdi Maji Marinković, domaća javnost imala je priliku da upozna i njenog oca Takija Marinkovića, koji je poslednjih meseci sve više medijski aktivan. Brojni su natpisi o njegovom privatnom, najčešće ljubavnom životu i znatno mlađim devojkama kojima često zna da se diči.

Taki je sada otkrio da ima devojku, te da je reč o zgodnoj Hrvatici koja je svima poznata, ali da ne može da otkrije još ko je, jer mora da raskine s dečkom prvo.

On je istakao da je devojka "bomba", a njegova ćerka Maja sve je šokitala kada je izjavila da više ne želi da je iko stavlja "u isti koš" sa njenim ocem.

Vidi opis ŠOK! NEĆE DA ČUJE ZA OCA! Maja zaratila s Takijem - "Ne želim nikakvu povezanost s njim! Nismo u dobrim odnosima" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA / Antonio Ahel Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: ATA / Antonio Ahel Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: ATA / Antonio Ahel Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: ATA / Antonio Ahel Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: ATA / Antonio Ahel Br. slika: 5 5 / 5

"Molim vas da me ne zovete ni za kakav komentar u vezi Takija, nismo u dobrim odnosima, niti me interesuje šta radi i sa kim se viđa, kao što njega neće ubuduće interesovati moj život. Ne želim nikakvu povezanost sa njim", poručila nam je Maja, koja nije želela da kaže zbog čega je došlo do sukoba između nje i oca.